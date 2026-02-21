La Económica, 250 años

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, fundada en 1776, cumple el 14 de julio de este año su 250 aniversario en busca de los ideales de la ilustración, la razón y la modernidad. Fue el mismo día, pocos años antes, trece, del inicio de la Revolución Francesa, 1789. Dentro de su larga historia, la Económica, como es habitualmente conocida, participó en la organización, y con éxito, de las Exposiciones Regionales de 1867 y 1883, en la creación del Conservatorio de Música y del Instituto Taquigráfico de Valencia, de la Cámara de Comercio y del Patronato de la Juventud Obrera, de la Caja de Ahorros de Valencia y de la Sociedad Valenciana de Arqueología, colaborando con el Colegio del Arte Mayor de la Seda y participando en iniciativas ciudadanas, como la fuente de la plaza San Vicente Ferrer de Valencia, 1853, en la que una simbólica figura femenina sostiene el escudo con los emblemas de la Económica, el sol y la colmena con abejas, significando la laboriosidad, con su lema Amistad Patria.

En época reciente fue la Junta de Gobierno impulsada por Joaquín Maldonado Almenar la que desde 1961 sentó las bases para la recuperación de esta centenaria institución, principalmente a mediados de los setenta. Así, en 1976, año de su segundo centenario, la Económica participó con la Cámara de Comercio y la Joven Cámara, en las Jornadas que dieron lugar a la creación de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymev) e igualmente se opuso, emitiendo el dictamen correspondiente, al intento de desmembración del territorio valenciano por parte de los defensores de la región del Sudeste, convocando a la ciudadanía a realizar los estudios necesarios para avanzar en la elaboración del Estatuto de Autonomía. En aquella Junta de Gobierno figuraban miembros de una generación que animaba a la renovación, como Pascual Carrión, Guillermo Stuyck, Sanchis Guarner o Gil Corell, junto a algunos más jóvenes que nos fuimos incorporando a la misma como, entre otros, Ernest Lluch, Trini Simó, Salvador Castellano, Francisca Aleixandre, Vicent Llombart o José María del Rivero.

Por entonces se fue avanzando en el reconocimiento de la labor de la Económica entre la sociedad valenciana que, más adelante, la exposición organizada por el comisario Nicolás Bas Martín, en el año 2001, con motivo del 225 aniversario de la misma, recogió con acierto. Unos años más tarde, el Ayuntamiento de Valencia premió la labor de la Económica otorgándole la Medalla de Oro de la Ciudad, el 7 de octubre de 2009. En todo este proceso corresponde igualmente poner de manifiesto el trabajo realizado por los últimos directores, José Antonio Perelló, Francisco Oltra, Vicent Cebolla y sus respectivas juntas de gobierno, hasta llegar al actual director, Manolo Portolés, con la suya propia, que prosigue la labor de los anteriores en la labor de esta institución, que cabe ponderar en su 250 aniversario por su valioso legado cultural, que su biblioteca recoge, y por la ejecución de significativas actuaciones, como las arriba apuntadas, en favor de la ilustración general y la riqueza pública de los valencianos, que se incluye en sus estatutos.