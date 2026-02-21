¿Un hijo de Europa?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso hace unos días en la Conferencia de Seguridad de Múnich que encandiló a las élites gubernamentales europeas, ministros de Defensa y expertos en seguridad allí presentes. Imprimió un aura emocional apelando a los valores históricos que caracterizan la idea del Viejo Continente, reafirmando la histórica alianza transatlántica, pero sin abandonar los principios que definen el movimiento MAGA: “Aquí, en Europa, nacieron las ideas que sembraron las semillas de la libertad y cambiaron el mundo. Aquí surgieron el Estado de derecho, las universidades y la revolución científica”, dijo.

Un giro de guion con el que se distancia del vicepresidente J.D. Vance, que hace un año en ese mismo foro fue mucho más duro, marcando una posición propia y en apariencia menos radical. La cuestión es si habrá sido la Conferencia de Múnich el punto de inflexión hacia la era post-Trump; quizá el preludio de la futura carrera sucesoria. El guiño hacia una posición diplomática más ordenada ante la Unión Europea podría servirle en ese cometido para ganar credibilidad internacional: un posicionamiento cargado de pragmatismo. Pero, más allá de toda esa retórica, de sus palabras emanaron las premisas más características del movimiento ultrapopulista, especialmente en relación con el cambio climático al que denominó “culto al clima” y con el refuerzo de fronteras frente a la migración. La pregunta es si está Marco Rubio sentando las bases de una vía refundacional de la extrema derecha menos beligerante con las potencias occidentales, desde el mismo seno del trumpismo.

El impacto que la actual Administración Trump está teniendo en el ámbito internacional es muy profundo. No solo por su beligerancia hacia el multilateralismo, sino también por su capacidad de influencia en cuanto a la expansión del movimiento ultra. Un espacio ideológico que, por ejemplo, en la Unión Europea se ha dividido entre el dogmatismo de los Patriotas y el pragmatismo de Meloni. Algo así podría estar ocurriendo con los dos hombres fuertes de la Administración Trump ante la futura carrera sucesoria, como una suerte de “evolución natural” de este fenómeno populista. Dijo Marco Rubio en Múnich en relación con los Estados Unidos: “Siempre seremos un hijo de Europa”. ¿Puede haber mayor pragmatismo diplomático desde el corazón del trumpismo? Si sus palabras son pura estrategia o convicción, el tiempo lo dirá.