La newsletter de Alfons Garcia: El círculo de la instrucción judicial se cierra sobre Mazón

Empieza a escapar de grandes titulares, no es ya el monotema en las Corts, pero la instrucción judicial de la gestión del día de la gran riada continúa firme, como una gota malaya, con un sentido muy definido: esclarecer la responsabilidad de la Generalitat en la magnitud de aquella gran tragedia, que dejó 230 muertes.

Carlos Mazón ya no es el president de la Generalitat, pero cada vez aparece más en el centro de las responsabilidades tras cada uno de los testimonios que pasan por el juzgado de Nuria Ruiz Tobarra. El ex jefe de unidad de análisis de Emergencias, presente en el Cecopi aquella tarde, ha dicho esta semana que a las 18.30 horas conocían los problemas en Chiva, en la cabecera del barranco del Poyo, lo que contradice el relato sostenido durante meses por Presidencia de la Generalitat.

De la misma manera, el chófer aquel día de Mazón ha declarado que fue movilizado a partir de las 19 horas para trasladar al entonces president, pero que no lo recogió en el restaurante El Ventorro, sino que salieron del Palau hacia el Centro de Emergencias de l’Eliana. Eso fue pasadas las 20.00 horas, de forma que el Es-Alert (20.11 horas) les sonó cuando aún estaban en València (por los márgenes del río, precisó). El testimonio confirma por tanto que aquella versión de que Mazón pasó la tarde trabajando en el Palau desde las 18 horas no sucedió. Era mentira. Una falsedad institucional, con lo que implica.

Las declaraciones mantienen la incógnita sobre si el mensaje masivo, del que el alto técnico en Emergencia reveló que se hablaba a partir de las 18 horas, no se lanzó hasta las 20.11 por el tiempo durante el que la exconsellera Salomé Pradas no pudo comunicarse con el expresident.

La pregunta natural a la vista de la línea que van tomando las declaraciones es si la jueza puede decidir pronto elevar el caso al TSJ valenciano ante la situación de aforado de Mazón.

Parece poco probable, no obstante, ya que faltan centenares de familiares de víctimas por declarar y también decenas de otros testimonios. El proceso va para largo. Así pues, si las declaraciones van derribando las tesis de Mazón es difícil que pueda estar en la lista del PP en 2027 a las Corts.

Esa es la decisión que tendrá que afrontar Pérez Llorca. Y si Mazón queda fuera de la bancada, ya saben la consecuencia: podría ser imputado por la jueza. ¿Lo veremos? Cuestión de tiempo.

Mientras, el actual Consell tampoco puede respirar. Algo está pasando en Emergencias con la dimisión de un director general y haber quedado en la picota su mujer y secretaria autonómica, Irene Rodríguez. En el trasfondo, los vídeos del día D con imágenes de Pradas en el Cecopi que supuestamente no existían. Algo está pasando...

