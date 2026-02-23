Bocanada de oxígeno en el trofeo El Corte Inglés

Cual bocanada de oxígeno que repone los pulmones ha llegado la noticia del crecimiento en la inscripción de equipos en el Trofeo El Corte Inglés de Galotxa. Cuando el pesimismo se adueñaba de conversaciones, cuando se llegaba a preguntar si podría formarse una máxima categoría dada la superioridad de un club modélico como Montserrat y las dificultades de formar equipos capaces de pelear con dignidad, la Federació anuncia que habrá una primera categoría con ocho clubes: Faura, Montserrat, Quart de les Valls, Foios, Massalfassar, Borbotó, Albuixech y Alfarp. Sí estará el club de Conrado, y Sopetes, de Gerardo padre e hijo, el club que integra El Marquesat, pionero de la competición; el club que deposita el legado de la histórica partida de principios de siglo XIX en Llombai, ante el capitán general de Valencia, Francisco Javier Elio, con el Roig de Alcoi y Clari contra El Nene y Bandera… las cuatro primeras figuras en 1820… Era demasiado poderosa la fuerza atávica para que un pueblo como Alfarp abandonase desgarradoramente parte de su historia, la misma que le llevó a ganar cuatro campeonatos consecutivos. Estará Alfarp con jugadores comprometidos con el amor a su pueblo y el respeto a sus antepasados. No podía faltar Faura, el pueblo de la leyenda de Alvaro, campeón con su pueblo en 1992.

Es la misma fuerza atávica que ha llevado a Godelleta a presentar dos equipos, a programar campeonatos locales que dan entrada nuevas fuerzas reparadoras; es la misma corriente de entusiasmo que empuja a Massalfassar a respetar una de las historias más épicas de este ultimo medio siglo, desde que Federico, El Seco y el Nano retomaran la antorcha del Mestret de Massalfassar el pelotari distinguido por el Xiquet de Llanera, para proseguir con una legión de primeras figuras algunas de las cuales se vistieron y se visten de profesionales. Massalfassar jugará a “galotxa” en su cancha específica y también lo hará en la variante de trinquete tras las mejoras en esta instalación. Y además, acogerá la final de esta categoría en la que participarán seis formaciones de los clubes de Riba-roja, Faura, La Baronía, Manises, Massalfassar y Torrent. En esta competición es de resaltar la presencia de Ontinyent, Moncada, que jugará en la Ciutat de la Pilota, Castelló de la Ribera y Castelló de La Plana.

Con los posibles ajustes de última hora serán más de 40 poblaciones las que se integren en el torneo decano. Meliana vuelve a ser el club más activo: presenta cuatro equipos de juveniles, termómetro de su buen hacer en la promoción. Todos reconocen la ruptura que se produce en el paso de cadetes a juveniles, algo que ocurre en todos los deportes. El torneo acoge a tres formaciones femeninas llegadas desde Meliana, Bonrepós y Alfara del Patriarca.

Toda la bocanada que supone esta inscripción de 167 equipos en más de cuarenta pueblos no puede servir para autocomplacerse. Son demasiadas las canchas que esperan recuperar su actividad: Xirivella, Silla, Aldaia, Benifaió, Puçol, l’ Eliana, Sollana…y trinquetes cuyas paredes añoran los golpes de la vaqueta.