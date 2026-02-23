La cuaresma política del diputado Prevost

El miércoles pasado en muchos países del mundo se inició la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Este acontecimiento religioso preparatorio para la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo echa a andar con la publicación del mensaje del Papa. Este año es el primero de León XIV con un título actual y sugestivo en medio de unas circunstancias en la política internacional muy concretas. El ambiente resulta ser, por momento, opresivo y amenazante. Carecemos de referencias claras, de proyectos que sepan responder a las necesidades reales de la vida de las gentes. Un fantasma de radicalización, a dereche e izquierda, recorre el mundo, casi sin posibilidad de elevarse sobre él desde una razón argumentada y crítica. Todo son titulares que obligan a adscribirse a una línea determinada que, de facto, te sitúan en la otra orilla olvidando los grises y los matices. El título del mensaje de Cuaresma es del todo pertinente: Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión.

Contiene tres partes, en forma de principios, que suenan hoy a una verdadera utopía: escuchar, mirar a los necesitados y, el más importante, desarmar el lenguaje para medir las palabras que emitimos. Su lectura ha coincidido con las clases de filosofía que he impartido estos días en 2ºBachillerato en torno al contractualismo en autores tan importantes como Hobbes, Locke y Rousseau. El contractualismo es una corriente filosófica y política moderna que explica el origen, la legitimidad y la necesidad de la sociedad y el Estado a través de un pacto o contrato social hipotético. Para ello echa mano de una hipótesis sobre la vida humana antes de la organización política y social que se conoce como Estado de Naturaleza. A medida que leía a León XIV me preguntaba qué efectos tendría su mensaje, en una situación hipotética, si estuviese en cualquier parlamento del mundo. ¿Afirmaría el diputado Prevost lo que firma para vivir cristianamente la Cuaresma? ¿Tendría cabida? Sus palabras, sus convicciones y sus principios son una enmienda a la totalidad a la política actual:

“Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse de las calumnias”.

Para hacer posible este propósito León XIV, el hipotético diputado Prevost pone encima de la mesa las dos condiciones previas sin las cuales no podemos hablar de forma correcta, educada y juiciosa: la escucha y la atención a los más pobres y necesitados. La política actual es un diálogo de sordos. Los argumentos son realidades graníticas que no pueden bordearse. ¿Para qué escuchar al contrario si ya lo he deshumanizado porque pertenece a una realidad que hay que destruir? Por otra parte, esa sordera lleva a cabo a un solar y vacío legislativo sobre los temas más importantes que llevan años y años encallados sin resolverse. Detrás de este hecho se esconde la razón del auge de los populismos y de los discursos ultras. Los radicalismos nos van a ganar la partida mientras la política siga aplicando su dejación de funciones.

Concluye el Papa: “Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”.

Cuando se llega a acusar y atacar a los muertos desde el atril político y no pasa nada, estamos ante un síntoma de degeneración y decadencia ética y moral de la sociedad entera. Ojalá comencemos a encontrar diputados como Prevost, reales y no hipotéticos.