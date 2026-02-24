Los retos de València con las Fallas: crecer sin morir de éxito

Con la primera de las mascletaes del día de la Crida comienza el imparable camino hacia los días grandes de las Fallas en la capital valenciana. Pocos momentos resultan más impresionantes que el disparo de una mascletá desde la Plaza del Ayuntamiento durante la semana fallera. Sin embargo, la masificación de los últimos años —nada nuevo bajo el sol— obliga a plantearse grandes retos sobre cómo conjugar una fiesta cada vez más concurrida no solo con la seguridad, sino con su futuro, su esencia y, por qué no, su coexistencia con quienes viven el resto del año en València.

Una marea humana difícil de gestionar

Las cifras asustan, pero también lo hace el precipicio hacia el que se encamina la fiesta si no se toman medidas. Desde la pandemia, la capacidad de atracción de las Fallas ha ido en aumento: se ha superado el millón de visitantes y los números siguen creciendo. Especialmente en los fines de semana previos a la semana grande, o si San José cae entre semana, la ciudad se convierte en un amasijo de visitantes en el que no cabe un alfiler.

Germán Caballero

Aunque es innegable el potencial económico de esta capacidad de atracción, también lo es que la ciudad no está diseñada para tal volumen de personas. Cada año se registran problemas graves de movilidad, con pasos subterráneos saturados, accesos a la red de metro colapsados y momentos de tensión en las salidas de algunos puntos neurálgicos, como la propia Plaza del Ayuntamiento, en las horas punta.

El dilema: ¿Tradición viva o escenario turístico?

El desafío, por tanto, no es frenar el crecimiento, sino gobernarlo. Las Fallas no pueden permitirse ser víctimas de su propio esplendor. Si la fiesta acaba expulsando al vecino y convirtiendo el centro histórico en un escenario impracticable, perderá el ingrediente que la hace Patrimonio de la Humanidad: su verdad.

