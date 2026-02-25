Opinión | Al tall al tall
Ayuso no defensa el castellà
Quanta apatia per defensar el castellà front a Trump, i quanta bel·licositat contra les altres llengües de l’Estat!
Contradictòria com és, Díaz Ayuso concedeix la Medalla de Madrid als EUA per ser “el principal far del món lliure”. Potser ignora que els agents de l'ICE hi poden detindre una persona només per tindre accent llatí? Què en pensa d’això qui creà l’Oficina de l’Espanyol per promoure l’idioma? Sap que Trump impulsa l’English Only (Només anglès) en un país que ja és gairebé bilingüe? No li han dit que EUA no ha tingut mai un idioma oficial en els quasi 250 anys des que es va fundar, fins que una ordre executiva de l’actual mandatari ha establert l'anglès com a llengua oficial? Què li sembla la crítica de Trump a Bad Bunny per cantar en espanyol en el Super Bowl? No té res a dir sobre el que ha escrit a la seua plataforma Truth Social contra el cantant porto-riqueny per obrir les portes a l’espanyol en un dels escenaris més mediàtics del món?
Tot i que hi ha silencis clamorosos, no critique Ayuso pel que no diu quan calla, la critique per les coses que diu quan parla. Dies enrere reprovava la regularització dels migrants, mentre amenaçava en dur als tribunals que el coneixement del català pogués acreditar l’arrelament a Catalunya. Tal volta ignora que la integració lingüística és un instrument de cohesió social? Quanta apatia per defensar el castellà front a Trump, i quanta bel·licositat contra les altres llengües de l’Estat!
Què tenen en comú Trump i Ayuso, a part de la mala bava? Que són maniqueus. O estàs amb ells o estàs en contra. No admeten posicions neutres. Per als dos el món és com una pel·lícula del Far West on els bons, que són els seus, són absolutament bons i els dolents, que són els altres, són absolutament malvats als que s’enfronten mentre adverteixen prepotents: “Jo de tu no ho faria, foraster”. I si he començat l’article fent preguntes, l’acabaré de la mateixa manera: si al Far West sabien qui era el dolent perquè s’hi penjaven pasquins amb el rètol “se busca”, de quines maldats podria acusar-se a aquests dos espècimens? La resposta li la deixe a vostè, lector.
