Tras los actos de presentación de sus respectivos programas y equipos, en la recta final de la campaña electoral al rectorado de la Universitat de València al que concurren cuatro candidaturas, es momento de hacer un primer balance.

Ante todo, es de justicia agradecer a las cuatro personas que han presentado su candidatura, los profesores Gandía, Padilla y Ródenas y la profesora Solanes, que hayan dado este paso. Nadie que conozca mínimamente la realidad universitaria, y, desde luego, la de una universidad como la nuestra, la Universitat de València, la más antigua de la Comunitat Valenciana y la mayor en importancia por el volumen de profesorado, estudiantes, personal técnico y de gestión y administración, puede ignorar el grado de compromiso, exigencia y dedicación que conlleva una decisión como ésta. Y, por ello, la enorme responsabilidad y el sacrificio personal y familiar que comporta. Al mismo tiempo, es preciso reconocer que representar a esta Universitat, al frente de su rectorado, es un gran honor. Posiblemente, el mayor que un profesor de nuestra universidad puede imaginar.

Dicho lo anterior, quienes firmamos este comunicado queremos ofrecer algunas razones que nos llevan a pensar que la profesora Ángeles Solanes es la mejor opción en estas elecciones.

La profesora Solanes pertenece, por razones de edad, a una nueva generación, que es tiempo de que tome el relevo de quienes hasta ahora han gobernado la Universidad. Somos especialmente conscientes de ello quienes le manifestamos nuestro apoyo, conscientes de que nuestras generaciones deben dejar paso a nuevos proyectos. Pero la novedad de esa generación no está reñida con la madurez: prueba de ello es, en primer lugar, su trayectoria académica e investigadora, como catedrática de filosofía del Derecho, con especial dedicación al ámbito del reconocimiento y garantía de los derechos humanos y como directora de numerosos proyectos de investigación y tesis doctorales.

Al mismo tiempo, la candidata reúne una sólida experiencia de gestión universitaria: en su departamento, como directora, en la Facultad de Derecho, de la que fue vicedecana de relaciones internacionales, y en el rectorado, como vicerrectora de transformación docente, formación permanente y empleo, un desempeño en el que ha impulsado importantes iniciativas tanto para el profesorado como para los estudiantes, de cara a sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

La madurez de la que hablamos se pone de manifiesto en la composición de su equipo de gobierno, que reúne a personas de probada trayectoria y excelentes cualidades, así como experiencia académica y de gestión, en diferentes campus de nuestra Universitat. Y lo prueba su programa, que es sobre todo una apuesta de renovación y futuro para fer més Universitat y que, lejos de la retórica abstracta, se concreta minuciosamente en 5 áreas de transformación, 22 ejes estratégicos y más de 1100 medidas, fruto de meses de interacción con los diferentes grupos de la comunidad universitaria.

Ángeles Solanes es también una persona firmemente comprometida con los principios que consagran los Estatutos de la Universitat de València. Prueba de ello es que ha sabido compaginar su dedicación académica con el desempeño de tareas de representación y participación en el ámbito de la igualdad, en la lucha contra la discriminación y en la defensa de los derechos de las mujeres y de los inmigrantes y minorías racializadas. Así, ha sido presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (2018 a 2020, Consejo adscrito al Ministerio de Igualdad), y actualmente es la presidenta del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

En el masivo acto de presentación de su programa y del equipo de la candidatura, el pasado 3 de febrero, en el paraninfo de Medicina, Ángeles Solanes demostró ampliamente su idoneidad para el rectorado, por su visión global de la Universidad, el dominio de los datos que son la base de toda gestión, el rigor de su programa, no reñido con la ilusión y, desde luego, la energía comunicativa. Fue impresionante comprobar cómo supo transmitir esa ilusión a las más de 600 personas que asistieron. En nuestra larga experiencia, no se recuerda una manifestación semejante de interés por un programa electoral universitario.

No podemos dejar de destacar un último argumento: en las últimas elecciones al rectorado, la Universitat de València, por primera vez en sus quinientos años de historia, eligió como rectora a una mujer, la profesora Mavi Mestre. Este hecho no debe quedar como una anécdota, un paréntesis: elegir ahora a Ángeles Solanes, una persona de cuyas capacidades e idoneidad hemos ofrecido algunas razones de relevancia, envía también un importante mensaje simbólico de afirmación de la presencia de las mujeres al frente del gobierno de la Universidad.

Confiamos en que estas razones valgan el apoyo a Ángeles Solanes (www.angelessolanes.es) como la mejor candidata al frente del rectorado de nuestra querida Universitat de València.