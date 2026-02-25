Opinión
Rèplica de la coordinadora feminista de València davant la infame moció xenòfoba i racista de Vox
Enfront de la moció del grup municipal VOX a l'Ajuntament de València sobre la regularització massiva d'immigrants, la Coordinadora Feminista volem mostrar la màxima preocupació, i manifestar el total suport a la mesura de regularització que impulsa el Govern d'Espanya.
La regularització extraordinària d'almenys 500.000 persones no sols és compatible amb el benestar de la majoria social, sinó que és necessària per a sostindre l'estat social, els servicis públics i els drets, especialment de les dones, en un país envellit i amb forta dependència del treball migrant. Des d'una perspectiva feminista i de drets humans, l'alternativa realista no és més expulsió i més por, sinó més drets, més formalització laboral i més igualtat.
Espanya és hui un país que només creix gràcies a la immigració: a 1 de gener de 2026 hi ha 49,57 milions de residents, la xifra més alta de la història, i per primera vegada més de 10 milions de persones nascudes a l'estranger. És a dir, sense població migrant el país s'estaria encollint i envellint a un ritme insostenible, amb efectes directes sobre pensions, cures i sostenibilitat del sistema públic.
Quan es demonitza la immigració, s'esborra la memòria de milions d'espanyoles i espanyols que van emigrar a l'estranger durant la dictadura de Franco, fugint de la fam, de les condicions d'una vida precària o d'una infame persecució política.
La moció afirma que tota regularització genera “efecte crida” i premia a qui “incomplix la llei”. No obstant això, l'evidència europea mostra que les persones no arrisquen la seua vida en la mar ni per capritx ni per a fotre a la “fachosfera”, sinó per guerres, persecució, fam, violència masclista i absència de futur. A més, els processos de regularització no es concedixen a l'atzar, sinó amb criteris de temps de residència, arrelament, ocupació i absència d'antecedents.
A Espanya hi ha hagut diverses regularitzacions des dels anys 80, impulsades per governs de diferents signes, precisament per a reduir l'economia submergida, augmentar cotitzacions a la Seguretat Social i recaptació fiscal, i per a donar seguretat jurídica a persones que ja eren ací i treballaven en la més absoluta precarietat.
VOX sosté que “la immigració lleva més recursos dels que aporta” i que “la immigració poc qualificada agreuja el dèficit de les pensions”. Això contradiu les dades bàsiques de l'economia espanyola: l'augment de població resident i de població activa en els últims anys es deu quasi exclusivament a persones nascudes a l'estranger.
Milions de persones estrangeres cotitzen, paguen impostos i sostenen el sistema, per això quan es regularitza, treballs que hui estan en l'economia submergida passen a cotitzar, i es reduïx la competència deslleial basada a pagar menys a qui no té papers, alhora que s'augmenta la recaptació per a sanitat, educació, dependència i pensions.
La verdadera amenaça per a les pensions no és la migració, sinó la precarietat laboral, els salaris baixos, els sostres de cristall per a les dones i la retallada de drets laborals. I davant aquestes amenaces, l'anti-patriotisme de Vox sempre s'ha posicionat en la mateixa direcció: sostindre els privilegis de les elits i precaritzar al poble pla.
La moció invisibilitza una dada crucial: gran part dels treballs essencials de cures, neteja, hostaleria, agricultura o atenció a persones majors a Espanya i en la Comunitat Valenciana els realitzen persones migrants, especialment dones. Sense elles, moltes llars, residències i servicis bàsics, no funcionarien.
Les dones migrants sostenen una part enorme del treball de cures, sovint en condicions de precarietat, amb jornades excessives, salaris baixos i, en moltes ocasions, sense contracte ni drets. Regularitzar significa que eixes dones puguen tindre contracte i cotitzar, accedir a baixa per malaltia, maternitat o pensió, i denunciar abusos i violència sense por de ser expulsades.
Les polítiques que proposa VOX —expulsions massives, negar accés a servicis, condicionar drets bàsics a anys de cotització— van en contra de la seguretat de les dones i els hòmens més vulnerables i invisibles davant el sistema: a major índex d'irregularitat, majors possibilitats d'abusos, veritat senyors de VOX?
La moció vincula immigració amb inseguretat, saturació i deterioració de la convivència sense aportar dades.
Les estadístiques oficials diferencien clarament entre nacionalitat i delinqüència, i mostren que la immensa majoria de persones migrants no cometen delictes, i que la gran majoria de delictes són comesos per nacionals. Quan es criminalitza a tota una part de la població pel seu origen, s'afavorixen discursos d'odi que sí que deterioren la convivència.
L'augment de població exigix més recursos en sanitat, educació i vivenda, però la solució no és expulsar a part d'eixa població, sinó planificar, recaptar i redistribuir. La Comunitat Valenciana ja va dissenyar instruments per a això en la seua estratègia migratòria i en els seus plans de servicis socials, però vostés van vindre prometent un “canvi”, i vaja si ho estan complint: a poc a poc estan acabant amb el nostre estat de benestar, amb els nostres drets col·lectius, i, fins i tot, amb la llum d'esta ciutat.
València és una ciutat construïda, també, per la migració: dels pobles a la ciutat, d'altres regions d'Espanya, d'altres continents. Hui, més d'un milió de persones en la Comunitat han nascut fora d'Espanya i el nostre territori és el que més creix demogràficament del país. Tenim una responsabilitat: decidir si aquest creixement es governa amb feixisme, por i expulsions, o amb més democràcia, més drets i més feminisme.
Regularitzar als qui ja viuen, treballen i cuiden ací no és un regal, és justícia. És reconéixer el valor d'eixes dones i hòmens migrants, de la mateixa manera que reclamem que es reconega l'aportació dels 4 milions d'espanyols que van emigrar o emigren. Si volem pensions, servicis públics i barris segurs, necessitem més drets, no menys. I això inclou el dret de les dones migrants a viure sense por, amb papers i amb futur.
La regularització, doncs, és una mesura que amplia la base de cotitzadores i permet lluitar contra l'explotació, especialment en sectors feminitzats on treballen moltes dones migrants.
Visca la lluita feminista!! Visca la lluita de les dones!!
