Más que VPO, una finca familiar

El escándalo de Les Naus en Alicante da para una serie. Ni los guionistas más avezados de televisión podrían haber elaborado una trama más enrevesada. Tras los últimos hallazgos de la investigación y tal como apuntaba el tufo de las primeras averiguaciones, más que un edificio de VPO parecía un edificio familiar.

Ya sabíamos que hasta 30 residentes de Les Naus guardaban algún tipo de parentesco entre ellos. Lo que no sabíamos hasta ahora es que cinco de ellos eran miembros de la misma familia y que tenían entre 18 y 24 años. ¿Qué casualidad que todos ellos pudieran hacerse con una de las viviendas de protección oficial?

Cuantos más datos se dan a conocer de la investigación, más escandaloso resulta cómo se ha gestionado la asignación de este tipo de viviendas, supuestamente aplicando criterios claros y objetivos, pero en la que finalmente parece que regían cuestiones de otro calibre, como la pertenencia a un partido político o ser familiar de alguien. Sea como sea, el escándalo de Les Naus demuestra de nuevo el grave problema que existe con la vivienda en general y con la VPO en particular.

Este tipo de inmuebles a precios más asequibles se promueven para facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden acceder al mercado libre. Lo que ha sucedido en Alicante es una vergüenza que da al traste con el sistema y arroja dudas sobre él. ¿Vivienda protegida o vivienda protegida para los miembros de una familia?

