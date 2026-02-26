De los bisontes a la Casa Blanca

Gracias a la doctora Rosa Dolz-Marco pude recuperar la visión de uno se mis ojos, en el que se había incrustado un objeto por el fuerte viento, y me provocaba dolor. Esta oftalmóloga tiene, a pesar de su juventud, un buen currículo de investigación, y no estaría mal que la Universidad generase grupos para consolidar equipos de investigadores que creen escuela. En esta coyuntura en la que tenía que dejar de ver televisión o digitales, he utilizado la radio más que otras veces como medio de comunicación, conectando aleatoriamente muchas emisoras del dial. Así, he recibido noticias que normalmente no se difunden por los medios habituales. En Guadalajara, por ejemplo, en el municipio de El Recuenco, junto al Parque Natural del Alto Tajo, en enero de este año han reintroducido nueve bisontes europeos (cinco hembras y cuatro machos) que recuerdan a las pinturas de Altamira, y que habían desaparecido por enfermedades específicas, entre ellas la conjuntivitis. Fueron traídos de los Países Bajos y Polonia y pasaron un tiempo en una finca de Segovia para su adaptación al terreno, controlados por GPS para comprobar su comportamiento en un estado de semilibertad. Es un proyecto auspiciado por las Universidades del País Vasco y Manchester y un centro de investigación de Dinamarca para que los herbívoros ayuden a prevenir los incendios forestales mediante el pastoreo de vegetación leñosa y reducir la biomasa combustible. También existen ejemplares en las montañas de Palencia en San Cebrián de Muda en una parcela de 20 has, junto a caballos salvajes.

En otra emisora escuché la presentación del libro Objetivo venganza de David Alandete, acreditado permanente de ABC y COPE en Washington y en la Casa Blanca de Trump, quien recibió en 2025 el premio al mejor corresponsal por el Club Internacional de Prensa. Oí un diálogo sobre la misión del periodista: en los medios debe existir una separación entre la tendencia editorial de la empresa, la opinión de los colaboradores y la información del periodista, quien debía relatar con la mayor fidelidad su objeto de narración, sin calificativos de su consideración moral o ideológica. Pensé entonces que se estaban refiriendo a la filosofía de Edmund Husserl que en los años 20 del siglo XX había dado lugar a la fenomenología, con un significado diferente a otros filósofos anteriores (Hegel escribió en 1807 Fenomenología del Espíritu). Inspirado en Franz Brentano propuso analizar la intencionalidad de la conciencia sin prejuicios de ningún tipo y considerar que no existía diferencia entre esta y el mundo, pero de forma radicalmente distinta a como lo hace la Psicología. "Volver a las cosas mismas" era el lema. Éstas no llegan a nuestra mente como mera información, sino que interpelen a nuestra percepción, memoria e imaginación, y así, la subjetividad no es obstáculo para el conocimiento siempre que borremos los prejuicios, suposiciones y creencias previas. Tenemos, por los tanto, que suspender nuestras concepciones y juicios de nuestra percepción, lo que requiere entrenamiento y dedicación.

Se insiste en que la fenomenología es un método científico para alcanzar la verdad de las cosas y su propuesta ha producido infinidad de publicaciones con infinidad de matices filosóficos, como la hermeneútica o el existencialismo. El problema es cuando aplicamos el método a otras parcelas, a no ser que consideremos a los investigadores físicos, químicos, biólogos, etc. como fenomenólogos al intentar descubrir los entuertos de las ciencias experimentales, pero no referidas a las cuestiones humana. De hecho, los que utilizan el término para analizar asuntos humanos aparece como sinónimo de estudio o análisis: Fenomenología del Fútbol, de la Existencia, del Anarquismo, del Peronismo…, incluso un autor mexicano, Jorge Padilla, escribió sobre la fenomenología del Relajo. En todos ellos las valoraciones eran diferentes, sin consenso establecido. Al final, son reflejos de un estudio o un ensayo, pero no como algo aséptico donde no caben opiniones de los autores, lo que no implica falta de objetividad. Por eso a la fenomenología se le ha tachado de idealismo que no conduce a ninguna conclusión científicamente aceptada. ¿Puede hacerse fenomenología del Holocausto con una asepsia absoluta? Alandete, de Algemesí, utiliza en el título de su libro la palabra venganza refiriéndose a Trump cuando llega por segunda vez a la presidencia de EE UU, lo que sugiere que su objetivo era ese y eso supone señalar ya una intención valorativa del personaje por mucho que el presidente norteamericano lo hubiera manifestado, en todo caso no parece fenomenológica. No obstante, no empece para que su relato sea un buen documento para entender el mundo actual de la Casa Blanca.

Mientras oía la radio me llamaron de una plataforma que hacía un estudio, supuestamente sociológico, sobre la permanencia del amor en la pareja. El amor, le contesté, permanece cuando uno de ellos engaña al amante con su pareja.