¿Tejero en un 'reel'? : "¡Se sienten, coño!"

Todas las semanas escribo opinión, unas veces sobre temas de actualidad y otras, reflexiones aleatorias sobre cuestiones que sobrevuelan mi mente, siempre inquieta. Esta semana es una de esas semanas donde 'oronetes' y 'teuladins' hacen su nido al calor de mis muchos pensamientos: Mazón, Tejero, la dana, la jueza de la dana, las familias, Mónica Oltra, los pisos regalados de Alicante, Trump, las Fallas que vienen, los eternos colapsos de tráfico con Fallas o sin ellas ... La vida va muy rápido, o eso me lo parece a mí, y los acontecimientos se agolpan en el calendario incluso antes de que salga el sol porque, en ocasiones, hasta suceden al otro lado del océano. Y así vamos, en función de la marea.

Una de las principales olas de esta semana ha sido la generada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra al presentar al TSJCV un pliego de 109 páginas para que se investigue al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, actualmente 'missing' en su nuevo destino con chófer y secretario con sueldo público, por su 'grosera negligencia' el día de la dana. El pliego recoge cómo fallecieron las 230 personas aquel terrible día y les aseguro que es un auto durísimo de leer precisamente por eso, porque explica con detalle cómo personas que estaban vivas esa misma tarde aparecieron en campos, lodazales, acequias o ahogadas en sus propios garajes sin que nadie les avisara. Y con la enorme angustia de sus familias, que son quienes narran la desesperante espera en sede judicial.

El agua baja turbia y, en su turbidez, la Audiencia de València ha ordenado sentar en el banquillo a Mónica Oltra, justo cuando su nombre volvía a posicionarse con muchos puntos para volver a la primera línea política, y pese a los argumentos en contra del juez instructor y la fiscalía. Dice la magistrada ponente que los hechos probados son "el retrato de cómo funciona el silencio, o la historia de una denuncia de acoso que se intenta tapar desde dentro" pero, que quieren que les diga, de todo esto queda a una un regusto amargo, como de bilis, pero negro como el alquitrán.

Para hacer frente a la ultraderecha, o para recordar más bien el papel que ha jugado esta en este país durante muchas (demasiadas) décadas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado el tsunami de desclasificar algunos papeles del 23F. Son pillines. No ha habido muchas sorpresas, apenas cuatro datos y conversaciones que, aunque jugosas, no dan ni para simples enjuagues bucales. Pero no viene mal recordar la extrema violencia -'tirar a matar'- a la que todo un país se enfrentó aquel día. La violencia que quería aniquilarlo todo: lo que se había empezado a construir y lo que se vislumbraba rompería aguas en pocos meses y años.

Todos, hipnotizados

El otro día, en el autobús, todo el mundo perdía su mirada en los 'reels' de los móviles. Todos, hipnotizados. En Instagram, Tik tok, Facebook... A penas duraban las imágenes unos segundos vivas antes de ser devoradas por el siguiente video, igual de voraz e invasivo que el anterior. Imposible oír el mensaje, fuera cual fuera este, si lo había. Hoy pienso en eso, en la vida diseccionada en esas grabaciones de pocos segundos que nos rodean y pienso en Tejero, en las horas de sufrimiento de tanta gente y en aquel '¡se sienten, coño!' como si fuera un 'reel' aleatorio y superficial, una 'story' que pugna por ser vista antes de ceder su espacio a la siguiente, aquella que contará el mejor truco de maquillaje, cómo cocinar en el airfryer o arreglar una estantería sin clavos. Como un carrusel enloquecido donde todo vale y pesa lo mismo. Lo que una gota de agua.