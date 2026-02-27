 Resolver el cortafuegos para la movilidad del Plan Sur

Recreación del futuro puente sobre el Túria entre Vara de Quart y Xirivella realizada por IA. / L-EMV

El área metropolitana de València es la tercera mayor del país y, como tal, se enfrenta a desafíos estructurales. Uno de ellos es la movilidad. El anuncio de la Generalitat de construir un nuevo puente reservado para transporte público, peatones y ciclistas —que conectará Vara de Quart con Xirivella— pone sobre la mesa una realidad que sufren a diario decenas de miles de vecinos: la barrera insalvable que supone el nuevo cauce del Turia para l'Horta Sud.

El cauce, flanqueado por la V-30, se configura hoy como un auténtico cortafuegos urbano. Atravesado por autovías y vías férreas, el tramo desde la desembocadura hasta Manises resulta hostil para la movilidad blanda, salvo por contados puentes con viales reservados. Este problema choca con una realidad incuestionable: la unidad indisoluble de València con sus municipios colindantes.

Es de esperar que esta infraestructura sea el primer paso de muchos para humanizar el Plan Sur, especialmente por el peso demográfico y económico de estos núcleos urbanos. Al igual que el metro es un eje vertebrador allá donde llega, la creación de nuevos pasos de movilidad sostenible debe abrir oportunidades de integración para las ciudades que la red de suburbano todavía no alcanza.

