Victoria del Frente Popular

No trata hoy este texto de rememorar el Frente Popular o alianza de partidos que venció en las elecciones de febrero de 1936 durante la II República española, pese a cumplir su nonagésimo aniversario (la mitad, 45, el golpe del 23F-1981), aunque quizás sí algo parecido, pues están en el ojo del huracán los movimientos telúricos que se han producido en el ámbito de los partidos a la izquierda del PSOE, sobre todo tras las consecutivas convocatorias a dos y cuatro manos de Rufián-Delgado e Izquierda Unida-Sumar-Comuns-Más Madrid, recientes y candentes aún.

Tampoco la labor de análisis debería hacerse desde el habitual desprecio de propios y extraños resumido en frases como “lo de siempre”; así hemos de reconocer que esa izquierda que llama a reorganizarse es la que permitió a Pedro Sánchez, desde dentro y desde fuera a finales de 2023, crear un gobierno alternativo en el parlamento tras el fracaso de la investidura de Núñez Feijóo con su bloque PP-Vox, y asimismo es la que ahora ha movido el árbol ciudadano y de los grandes medios de comunicación, donde hoy lo que importa es que hablen, incluso mal.

Ni siquiera son rarezas de la piel de toro, pues de España se puede salir a pie tanto por la República francesa, donde en julio de 2024 el Nuevo Frente Popular ganó las elecciones parlamentarias a Macron y relegó al tercer lugar a la extrema derecha -favorita de las encuestas mediáticas-, como por la República portuguesa, donde en 2025 se organizó en seis meses un bloque de izquierda que ha frenado a la extrema derecha; ergo contamos con precedentes internos y vecinos durante el último trienio, por más que la patulea se empeñe en frustrarlos.

El problema de fondo no es la reunión en uno o más paraguas para los doce apóstoles de nuestra izquierda parlamentaria, sean federales (IU, Podemos, Sumar…) o nacionalistas e/o independentistas (Comuns, ERC, EH Bildu, BNG, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Adelante Andalucía…), sin caer en el delirio de la “casa común” felipista, pues la cuestión es estructural y pasa por esa reforma constitucional y sobre todo de la ley electoral que hace una década concitaba acuerdo de casi todos los partidos políticos sobre su necesidad.

En cualquier caso está bien que se abran espacios de debate y liderazgos compartidos donde participen todas las izquierdas, al margen de acuerdos y desacuerdos, pues vivimos tiempos del capitalismo retomando su fase autolítica y neorreaccionaria, acaparando todo el relato político con sus bulos y mentiras a través del control tecnológico e invirtiendo grandes cantidades de dinero, por lo que ver nerviosos a ciertos actores significa que no aprecian un movimiento “gatopardista-zurdo” y quizá sus encuestas verdaderas no están tan claras como publican.

El País Valencià fue la mejor circunscripción para Compromís-Sumar en las últimas elecciones generales con un 16,9 % del voto y aquí se deciden 33 escaños, casi una décima parte del congreso conforme al divino d'Hondt, por lo que siempre se han dado diferentes alianzas con bastantes éxitos. Más éxito del que observamos en los dos grandes partidos, incapaces de crear juntos un área de colaboración metropolitana en València, también ausente en otras conurbaciones españolas, como para fiarse de sus planes comunes para gobernar una UE amenazada e inane. Continuará.

NOTA: Las dos provincias extremeñas aportan juntas 10 escaños al congreso, mientras la de Alicante 12, y las tres aragonesas 13, por 16 València, y sumados los 5 de Castelló el PV posee más escaños que las nueve provincias de Castilla y de León; pero por aquí no dejan votar.