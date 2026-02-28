Confianza rota: un Consell en el alambre

Sabemos que la confianza es una de las claves sobre las que se afirma la legitimidad democrática y esta, a su vez, constituye la base del consentimiento que la ciudadanía otorga al ejercicio del poder. Digamos que actúan en simbiosis. Cuando el crédito que se le concede a un gobierno se rompe desde las entrañas mismas de los principios que lo sostienen, como ocurre con la confianza, el sistema se resiente y comienza a desgarrarse. Eso es lo que viene ocurriendo en la Comunitat Valenciana desde que se conoció el alcance de la irresponsabilidad política del Consell en las fatídicas horas en el día de la riada.

Ahora, y salvando las distancias, vuelve a percibirse con la gestión de las viviendas protegidas en Alicante, donde un selecto grupo de cargos públicos y de la élite funcionarial han resultado sospechosamente adjudicatarios de algunas de estas viviendas, si no directamente, a través de familiares o allegados. Como ocurría en otros tiempos. Hace falta recordar que la democracia no se edifica solo con su existencia formal, sino que requiere además de un comportamiento ético y responsable. Cuando se dan casos de indudable imprudencia política, como los que acompañan al Partido Popular en la Comunitat, la desconfianza social crece como consecuencia de postergar la asunción de responsabilidades entre excusas y mentiras.

En esa línea surge la cuestión de si hace falta que el Tribunal Superior de Justicia impute al expresident Mazón para que desde su partido se le exija mayor contundencia en la responsabilidad política, como sería el caso de pedirle que deje el acta de diputado. ¿Acaso no hay materia suficiente para pedírselo con todo lo que se sabe? ¿Acaso no han aprendido del error que supuso el hecho de haberle respaldado durante más de un año, permitiendo que vinculara su futuro político a la reconstrucción como si nada? La cuestión es si hace falta que se produzcan imputaciones judiciales en el Ayuntamiento de Alicante para que el Partido Popular adopte medidas al más alto nivel de responsabilidad en el gobierno local. Como si todo lo conocido no fuera suficiente para actuar. Casos paradigmáticos de cómo se puede mermar la confianza de la sociedad en la política. La cuestión de fondo es el daño que se le hace al conjunto de las instituciones en general, más allá de un partido político.