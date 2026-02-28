España reabre el 23F y Valencia la app del tiempo

Te levantas el sábado, cierras los ojos y ya es lunes. Con los años -cuánta razón tiene mi madre-, todo se relativiza mientras el mundo gira a una velocidad de vértigo. Me explico. Este lunes, por ejemplo, la geopolítica promete regalarnos una imagen de esas que hacen historia: Melania Trump presidiendo una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Nada más y nada menos. Me la imagino a ella, entrando divina, mientras los diplomáticos se ajustan los auriculares de traducción simultánea.

A miles de kilómetros y sin cascos está el Emérito en la Isla de Nurai, en Abu Dabi, preparando las maletas para, más pronto que tarde, regresar a España. La historia se repite. De héroe a villano y de villano a héroe. Al tiempo. Díaz Ayuso y Núñez Feijóo ya le han puesto salsa al debate y tras salir ‘limpio’ del intento del Golpe de Estado piden el regreso a España de JC mientras el escritor Javier Cercas considera que Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia al desclasificar los papeles del 23F. Y ahí estamos todos, con la que está cayendo, otra vez mirando hacia 1981.

Así que, resumiendo: la ONU, la monarquía, la memoria histórica, los secretos de Estado, la salud de la democracia… todo importantísimo. O no. Porque mientras el planeta discute sobre equilibrios de poder, legitimidades democráticas y fantasmas del pasado, los valencianos tenemos preocupaciones bastante más urgentes. Y no es desinterés por la política -porque todo es política-, faltaría más. Es que estamos en Fallas.

Y en Fallas las preguntas verdaderamente trascendentales son otras.

Por ejemplo: ¿va a llover? Porque, digan lo que digan, una mascletà bajo paraguas y con gabardina no mola. Y no digamos de la Ofrenda o de reservar para comer o cenar en terraza o dentro. Y el tiempo, además, obliga a elegir entre sudadera o blusón, zapatillas o botas...

El tiempo, el gran condicionante de las fallas / Levante-EMV

Segunda cuestión de Estado: ¿podremos llegar al trabajo en menos de una hora? Esto es fundamental. No porque tengamos especial interés en trabajar durante estos diecinueve días, sino porque atravesar la ciudad requiere de habilidades comparables a las de asistir a una cumbre internacional.

Y, por supuesto, ¿orquestas o discomóvil? ¿con banda o sin banda? ¿buñuelos o churros? ¿cerveza o agua -sí, porque la generación Z bebe agua-? Aquí sí que nos mojamos y dividimos en bloques irreconciliables.

De modo que mientras en la ONU se discute el destino del mundo, en Madrid se debate el pasado de España y en los periódicos analizamos el significado del 23-F medio siglo después, en Valencia lo único que ya nos interesa es que, como anunciaron las Falleras Mayores desde las Torres de Serrano, es marzo y ‘Ja estem en falles’ y todo pasa a un segundo plano. Ármense de paciencia y, si les gustan, aprovechen porque no admiten aplazamientos.