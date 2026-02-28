La newsletter de Joan-Carles Martí: Entender una época

Entender una época es identificar qué fuerzas la mueven, qué oportunidades abre y qué costes esconde. Es distinguir lo urgente de lo importante. Y, sobre todo, es ofrecer contexto cuando el ruido amenaza con imponerse al criterio.

En la Comunitat Valenciana estamos viviendo un tiempo de cambios rápidos que marcarán una generación: la reconstrucción tras la dana, el acceso a la vivienda, la presión sobre los servicios públicos, la transición energética, el pulso entre industria y territorio, la movilidad metropolitana, la innovación que acelera… y una sensación compartida de que necesitamos explicaciones más completas, datos más sólidos y miradas más largas.

Por eso Dossier CV, el nuevo suplemento dominical de Levante-EMV: un espacio pensado para analizar a fondo los temas que nos preocupan, con ambición de servicio público y con el rigor que exige una sociedad madura. Un suplemento para leer con calma, para volver a él durante la semana.

Dossier CV nace con el propósito de ordenar la complejidad. Lo haremos combinando periodismo de investigación, análisis y explicación. Con reportajes largos, entrevistas reposadas, infografías útiles y un compromiso con las fuentes y la verificación. Queremos responder a preguntas que no caben en un titular: qué está pasando, por qué, quién decide, quién gana y quién pierde, y qué alternativas existen.

La Comunitat Valenciana es más que un mapa; es un organismo vivo. Y el periodismo local —el periodismo de proximidad— debe ayudar a entender el sentido de lo que ocurre. En ese terreno, el municipalismo, la gestión metropolitana y la relación entre administraciones son claves. Las grandes infraestructuras, la vivienda o la protección frente a emergencias climáticas no son debates abstractos: se traducen en seguridad, bienestar y oportunidades para miles de familias.

Con Dossier CV queremos reforzar esa misión. Escuchar más y mejor. Contrastar. Comparar. Y traer a la conversación pública a especialistas, universidades, tejido económico y social, y también a la ciudadanía que vive en primera persona los problemas y las soluciones.

Este suplemento es, además, una invitación. A leer con menos prisa. A exigir más precisión. A discrepar con argumentos. A participar. Porque entender una época es una herramienta para tomar mejores decisiones, individuales y colectivas.

A partir de esta tarde en web (para subscritores) y este domingo en el periódico, Dossier CV tendrá su cita semanal. Ojalá lo sientan como lo que pretende ser: un lugar común para pensar con profundidad, sin estridencias y con la voluntad honesta de aportar.

Nos leemos.

