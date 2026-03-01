La newsletter de Alfons Garcia: Mazón y la mentira oficial. ¿Condena judicial?

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Si algo (político) ha pasado esta semana en la Comunitat Valenciana es la exposición razonada que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) para investigar a Carlos Mazón. Tras poco más de un año de una instrucción conducida con agilidad y determinación, ha llegado a la conclusión de que en el comportamiento “negligente” del expresident durante la gran riada (una “exclusión voluntaria de las funciones” del cargo) existe una posible responsabilidad penal.

La magistrada continúa con su plan de trabajo mientras la pelota está en el alto tribunal valenciano. Tras comentar la situación con juristas diversos, hay bastantes que ven difícil la imputación del expresident, al menos en este momento de la instrucción, con el contenido recopilado, y teniendo en cuenta que Mazón no tenía el mando de la emergencia.

El TSJ dirá, cuando considere. No obstante, el escrito de la jueza es un memorial del horror en la medida que relata con minuciosidad las circunstancias de las muertes de las 230 víctimas. Más allá de las responsabilidades penales posibles, retrata además una conducta poco ejemplar de los responsables de la Generalitat, empezando por su presidente entonces, el día de la mayor tragedia natural. La “pasividad” en la toma de decisiones, la “falta de coordinación”, su “desconexión casi completa” durante en una “sobremesa interminable” y “la minimización de los riesgos” por parte de Mazón lo dejan en un lugar poco digno, pase lo que pase judicialmente.

En el mismo lugar en el que lo han dejado algunos subordinados, que en su paso por los juzgados de Catarroja han certificado la construcción de una mentira para tapar la ausencia del expresident. Lo han dicho el chófer, uno de los responsables de su seguridad y también la persona de prensa que lo acompañó aquella noche en el Cecopi. Aquello de que estaba trabajando en el Palau desde cerca de las seis de la tarde era falso. Con la agravante de que fue una falsedad difundida por los canales oficiales y por representantes públicos. Y una mentira en la que insistieron durante meses. Lo real es que no llegó al Palau hasta casi las 20.00 horas y, según ha afirmado esta semana la directora general de Comunicación del entonces president, dijeron aquello de las 18.00 horas por “suposiciones” y por “lógica”. ¿La mentira oficial no tiene condena civil o penal? No deja de rondarme la pregunta.

La Newsletter de Alfons Garcia / L-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter del subdirector de Levante-EMV Alfonso Garcia: 'La vida en breve'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada domingo, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Alfons Garcia.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.