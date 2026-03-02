El municipalismo de Joan Romero

Hay nombramientos que mueven placas tectónicas. Que la alcaldesa de València designe a Joan Romero como director del Plan Director del Área Metropolitana es una enmienda a quienes confunden el municipio con una frontera. Y que María José Catalá lo anuncie en la apertura del IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV, ya consolidado como ágora de alcaldes, es situar la mirada larga en el lugar donde se discute lo inmediato. Porque la vivienda no entiende de términos municipales; la movilidad se burla de las líneas del mapa; la industria se mueve según accesos, suelo, energía y logística; y la resiliencia se verifica cuando llega una dana y el territorio recuerda que el agua tampoco pide permiso al alcalde de turno.

Romero trae oficio intelectual para colocar en el centro la escala real de los problemas metropolitanos. Y un plan de esta naturaleza exige pedagogía, rigor técnico, generosidad institucional, liderazgo sin protagonismos y una mirada que trascienda mandatos, como desgranó Catalá. La palabra clave es coordinar; en la política valenciana, casi una rareza antropológica. De ahí que tenga sentido buscar el respaldo académico de la UV y la UPV, que aportan lo contrario de la ocurrencia. Y, sobre todo, porque un catedrático como Romero puede permitirse preguntar lo que nadie quiere oír.

El municipalismo del siglo XXI ya no es la épica del “aquí lo resolvemos todo” ni la trinchera del “Madrid nos ignora” o “la Generalitat no cumple”. Es el nivel institucional donde las decisiones impactan de forma más inmediata en la vida de la gente. Precisamente por eso, el municipalismo moderno debe ser interdependiente. Un buen alcalde ya no es quien lo hace todo, sino quien consigue que lo que depende de muchos funcione como si dependiera de uno.

Romero simboliza esa posibilidad. Si el Plan Director se concibe como un pacto técnico y político a la vez, puede abrir por fin esa cultura metropolitana que València lleva décadas insinuando y posponiendo. Ser Cap i Casal no concede derechos sobre el área metropolitana, impone deberes. El primero, pensar cómo vive la gente en la ciudad real, expandida y cotidiana. El municipalismo de Joan Romero es el que mira el mapa y se atreve a gobernarlo.