El fútbol es la vida y, ahí, la historia también se repite. Y como farsa, que diría aquel. Una jornada después de los acontecimientos de Mestalla en los que Vinicius Jr. fue víctima de ataques racistas, el Real Madrid recibió en el Bernabéu al Rayo Vallecano. Corría la jornada 36 y se jugaba entresemana. Los jugadores y aficionados del Rayo debieron aguantar un cántico (entre otros) que no tuvo similar transcendencia mediática y política: “Vallecanos, yonquis y gitanos”. “A pesar de que en otros estadios sí se suele utilizar en contra del Rayo, en esta ocasión no fue así y no se cantó desde ningún sector de los aficionados del Real Madrid”. Eso dijo la prensa de Madrid. Lo de Mestalla acabó en condenas judiciales, lo del Bernabéu en anécdota sin trascendencia. Como cuando Carvajal llamó “puto mono de mierda” al defensa del Levante Jefferson Lerma. Entre un eco mediático mundial y el silencio sobre el otro caso intermedia lo que el periodista Salva Enguix etiqueta como “el sistema Madrid” en Las periferias mudas. Anatomía de un centralismo que debilita a España y la fragilidad de las élites territoriales. Un estudio exquisito que explica mucho de lo que somos y de lo que nos pasa. Un libro sobre los problemas reales y sus causas.

Enguix define “el sistema Madrid” como una maquinaria de poder real, compleja y extraordinariamente eficaz en la gestión y conducción de las controversias políticas, económicas, sociales y, por supuesto, deportivas en España. Este sistema de generación de opinión se nutre de una red de intereses compartidos y sinergias constantes entre los grandes medios de comunicación con sede en la capital y los principales actores del poder político y económico allí ubicados, con fundamentos históricos. Juntos, actúan como un centro neurálgico que define, enmarca y difunde las narrativas y las argumentaciones que configuran la realidad nacional, erigiéndose no solo como el narrador principal, sino como la encarnación misma de una determinada idea de España. Enguix no da puntada sin hilo.

Un libro que va dirigido a las élites de poder de la periferia, necesitadas de textos que fortalezcan sus reivindicaciones autonomistas. Un estudio basado en infinidad de datos y de reflexiones que maman de la experiencia de casi cincuenta años de experiencia democrática. Las periferias mudas sufren una infrafinanciación crónica que las sitúa a la cola en recursos por habitante ajustado, por lo que deben endeudarse para mantener servicios básicos ¿Les suena? Se precisa de unidad política para exigir soluciones.