Ser diferente. La sociedad puede que avance pero lo cierto es que, pese a todo, sigue tratando de forma desigual a quienes no encajan en la norma. Este comportamiento se aplica por igual a cuestiones de raza, cultura, género o identidad sexual. Sin embargo, hoy me gustaría hablar de la neurodivergencia: esas otras formas de ser, entender y ver el mundo.

Los llamados trastornos del espectro autista (TEA) han estado siempre estigmatizados. Si no encajas en el molde, te quedas fuera. Así se sienten miles de personas diagnosticadas en sus diferentes grados; perciben la realidad y las interacciones sociales de forma distinta al resto. Se les llama neurodivergentes, precisamente, por esta singularidad.

En ocasiones, la literatura o las series ayudan a acercar esta realidad al gran público. Cada vez aparecen más referentes y personajes con rasgos de TEA. Es vital que existan; sin ellos, quienes reciben el diagnóstico se sienten como extraños en una sociedad en la que no se ven reflejados. “¿Quién soy?”, “¿Hay alguien más como yo ahí fuera?”. Sheldon Cooper en The Big Bang Theory y otros tantos personajes de ficción buscan eso: arrojar luz sobre el espectro.

Sin embargo, no podemos caer en la simplificación ni en los tópicos. Pau y Gemma son neurodivergentes y se enfrentan día a día al reto de sobrevivir en una sociedad que, a veces, ni entienden ni les entiende. No son genios ni se creen mejores que nadie —ni falta que hace—; a veces no saben cómo se sienten o si los demás van a malinterpretar una simple mirada.

Aún nos queda mucho camino por delante para pasar de la ficción de una serie y de los estereotipos a la verdadera normalización.

