Opinión
Sempre buscant embolics
Es diu en política que no hi ha major forma de cerca d'adeptes que confrontar directament amb altres, radicalitzar posicions i gestionar extremismes, i que això és el que està fent l'alcaldessa de València Mª José Català amb el seu empeny a canviar l´accent de la denominació Valenciana de la ciutat.
Ella sap que per a modificar la toponímia dels municipis cal que l'autoritat lingüística de la qual ens hem dotat els valencians a través del nostre estatut d'autonomia, que recorde va jurar defensar, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, hi ha d´emetre el preceptiu informe toponímic que permeta qualsevol modificació d´este. Doncs bé, l'AVL ja va emetre en el seu moment l'informe corresponent en el qual definia clarament que la denominació valenciana del "cap i casal" era la de " València "i no un altre
.
El fet que la senyora alcaldessa recolzada en els postulats secessionistes dels seus socis de la ultradreta valenciana, que, per cert, odien profundament tot el que faça olor a valencià, pretenga la modificació del topònim de la ciutat en valencià, portant a l'AVL al fet que es veja obligada a realitzar un nou informe, és la reafirmació que l'únic que pretén és muntar embolics.
Li hem de recordar a la senyora alcaldessa que als ciutadans l'últim que volem són embolics, que el que volem és que els nostres dirigents polítics siguen responsables, que ocupen el seu temps a servir els interessos dels seus veïns i no a agredir-los amb discussions o conflictes creats per a l'ocasió, volem que els dirigents no confronten si no acorden, però sobretot volem que els que ens representen atenguen criteris científics i respecten les regles.
Hui la senyora Català fa unes declaracions en els mitjans en què manifesta que l'AVL ha perdut una oportunitat per apropar l'escriptura a la parla, i cal dir-li que li semblaria que en castellà escrivírem com parlem en totes les parts del món on es parla, sense atendre les normes ortogràfiques de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, destrossaríem la llengua escrita castellana que ha perdurat durant segles gràcies al rigor de la nostra institució lingüística espanyola, ja que este mateix respecte és el que milers de valencians exigim als nostres responsables polítics que tinguen a la nostra màxima autoritat lingüística valenciana.
El que escriu ha tingut la responsabilitat de vetlar per la toponímia valenciana des de la responsabilitat de director General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana en els governs del president Puig, i mai hem posat en dubte l'autoritat lingüística de l'AVL ni l'ortografia que d'ella deriva. Sempre hem posat per davant criteris científics i històrics en la presa de decisions respecte de la toponímia i la vexil·lologia. Sempre hem evitat embolics en compte de crear-los I promocionar-los.
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
- Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit