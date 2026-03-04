Cuando la guerra toca el bolsillo

Dicen que el aleteo de una mariposa en las antípodas puede provocar un huracán al otro lado del globo. Si esa premisa es cierta, imaginen por un momento la magnitud del impacto que genera el estallido de un misil.

A menudo, las noticias sobre Oriente Medio, y ahora el conflicto armado que está en plena escalada nos llegan como un eco lejano, un ruido de fondo que ocupa titulares y horas de tertulia, pero que muchos perciben con la desconexión de quien observa un mapa que no sabe descifrar. ¿Cuántos sabrían ubicar hoy con precisión Teherán o los Emiratos Árabes? Sin embargo, la geopolítica tiene una forma muy cruda de recordarnos su importancia: a través del precio del gas, la factura de la luz y el coste de llenar el depósito.

Aunque apenas han pasado 72 horas desde el inicio de la escalada militar, los nubarrones económicos ya ensombrecen el horizonte. La guerra ha dejado de ser una cuestión de titulares de prensa para convertirse en una amenaza directa a la economía doméstica. No es una exageración: es una reacción en cadena.

Si usted cree que este conflicto no va con usted, prepárese para pagar las consecuencias. El encarecimiento del petróleo y el gas no solo afecta a quien tiene coche; es el combustible que mueve la industria. Se estima que el precio de los carburantes podría subir hasta 20 céntimos por litro de forma inminente. Pero hay más: el coste del transporte por carretera y marítimo se enfrenta a también a sobrecostes que, inevitablemente, terminarán reflejados en el ticket de la compra y en el precio de la despensa.

El aleteo de la guerra en Oriente Medio alcanza incluso a los hábitos más modernos. Si es usted de los que acostumbra a comprar en plataformas asiáticas o tenía planeado un viaje al Sudeste Asiático, respire hondo. El cierre del espacio aéreo en Qatar y Emiratos ha forzado la suspensión de cientos de vuelos que utilizan estos nodos como escala obligatoria. Las rutas se alargan, los costes operativos se disparan y la logística del comercio electrónico se ralentiza hasta niveles que no veíamos en años.

Recibe mi opinión cada día en tu correo

La newsletter de Íñigo Roy / L-EMV

Si te gusta esta opinión y quieres recibirla todos los días en tu correo solo tienes que suscribirte a mi nueva newsletter "Desde que amanece". Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín exclusivo para suscriptores del periódico. De la mano de las mejores firmas de la cabecera tendrás en tu correo las historias que configuran la primera portada del día de la cabecera. La mejor herramienta para analizar el cada vez más complejo panorama informativo q