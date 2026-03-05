El 8M con el que sueña la derecha

Este 8M viene con polémica a cuenta del castillo de fuegos artificiales que el Cap i Casal pretende disparar esa tarde en la plaza del Ayuntamiento, coincidiendo con la manifestación por el Día de la Mujer. Es sabido que esa plaza es estratégica para la protesta, por lo que la intención de la alcaldesa María José Catalá de mantener el espectáculo pirotécnico ha generado indignación entre el movimiento feminista, que la acusa de boicoteo. El ayuntamiento vende como intocable un castillo que lleva, como quien dice, cuatro días en el programa fallero, mientras trata como estorbo una convocatoria clave para reivindicar la igualdad y denunciar las múltiples violencias que sufren las mujeres. En espera de cómo se resuelve el conflicto, no parece razonable que un castillo se interponga en un día en el que la única noticia debería ser la lucha por la igualdad, máxime en un inicio de año tan negro para las mujeres.

Los quince feminicidios ya contabilizados son motivos de sobra para que la derecha (cada vez más cómoda en un silencio cómplice con Vox) al menos no torpedee la manifestación. Pero existe, además, otra lectura sobre este empecinamiento, igual de peligrosa y reaccionaria: el intento de edulcorar el 8 de marzo y vaciarlo de su carga simbólica y reivindicativa para convertirlo en otro día de la madre, pero con purpurina violeta. Es el 8M de los tarjetones florales, de los mensajes de “feliz día de la mujer”, de las rosas y los bombones. El 8M en el que se felicita a las mujeres por “ser tan luchadoras” mientras se recortan recursos, se ejerce violencia contra ellas o se mira hacia otro lado. De eso ya nos advirtió Betty Friedan: la mística de la feminidad que vuelve disfrazada de homenaje. Los fuegos artificiales de hoy son los electrodomésticos que los maridos regalaban a las mujeres en los años cincuenta.

Porque el problema no es solo dónde ni a qué hora estallan los petardos. El problema es qué modelo de 8M se defiende: el de las fotos y el espectáculo inofensivo que te hace mirar hacia arriba, o el de la protesta incómoda y las políticas públicas que obligan a mirar a los ojos de las mujeres. A estas alturas, casi extraña que, en lugar de un castillo, la alcaldesa no haya organizado una pijamada rosa. Encajaría mejor con ese 8M inofensivo, bonito y perfectamente inútil con el que algunos y algunas todavía sueñan.