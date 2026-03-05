Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos internacionalesHuelga MetrovalenciaPrecio gasóleoAlerta amarillaHorno S. NicolásProtectores antilluviaAbogado youtuberPlaya TavernesServicios SocialesOfrenda horarios
instagramlinkedin

Opinión

Julia Ruiz

Julia Ruiz

València

El 8M con el que sueña la derecha

El ayuntamiento trata como estorbo una convocatoria clave para reivindicar la igualdad y denunciar las múltiples violencias que sufren las mujeres

Manifestación del 8M en 2025 en València.

Manifestación del 8M en 2025 en València. / Jorge Gil - Europa Press

Este 8M viene con polémica a cuenta del castillo de fuegos artificiales que el Cap i Casal pretende disparar esa tarde en la plaza del Ayuntamiento, coincidiendo con la manifestación por el Día de la Mujer. Es sabido que esa plaza es estratégica para la protesta, por lo que la intención de la alcaldesa María José Catalá de mantener el espectáculo pirotécnico ha generado indignación entre el movimiento feminista, que la acusa de boicoteo. El ayuntamiento vende como intocable un castillo que lleva, como quien dice, cuatro días en el programa fallero, mientras trata como estorbo una convocatoria clave para reivindicar la igualdad y denunciar las múltiples violencias que sufren las mujeres. En espera de cómo se resuelve el conflicto, no parece razonable que un castillo se interponga en un día en el que la única noticia debería ser la lucha por la igualdad, máxime en un inicio de año tan negro para las mujeres.

Los quince feminicidios ya contabilizados son motivos de sobra para que la derecha (cada vez más cómoda en un silencio cómplice con Vox) al menos no torpedee la manifestación. Pero existe, además, otra lectura sobre este empecinamiento, igual de peligrosa y reaccionaria: el intento de edulcorar el 8 de marzo y vaciarlo de su carga simbólica y reivindicativa para convertirlo en otro día de la madre, pero con purpurina violeta. Es el 8M de los tarjetones florales, de los mensajes de “feliz día de la mujer”, de las rosas y los bombones. El 8M en el que se felicita a las mujeres por “ser tan luchadoras” mientras se recortan recursos, se ejerce violencia contra ellas o se mira hacia otro lado. De eso ya nos advirtió Betty Friedan: la mística de la feminidad que vuelve disfrazada de homenaje. Los fuegos artificiales de hoy son los electrodomésticos que los maridos regalaban a las mujeres en los años cincuenta.

Porque el problema no es solo dónde ni a qué hora estallan los petardos. El problema es qué modelo de 8M se defiende: el de las fotos y el espectáculo inofensivo que te hace mirar hacia arriba, o el de la protesta incómoda y las políticas públicas que obligan a mirar a los ojos de las mujeres. A estas alturas, casi extraña que, en lugar de un castillo, la alcaldesa no haya organizado una pijamada rosa. Encajaría mejor con ese 8M inofensivo, bonito y perfectamente inútil con el que algunos y algunas todavía sueñan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  3. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  4. Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
  5. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  6. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  7. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  8. El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos

María Galiana: “Las mujeres estamos mejor, pero todavía queda mucho por hacer, hay que seguir luchando”

María Galiana: “Las mujeres estamos mejor, pero todavía queda mucho por hacer, hay que seguir luchando”

El personal del servicio de ayuda a domicilio de Sagunt inicia movilizaciones

El personal del servicio de ayuda a domicilio de Sagunt inicia movilizaciones

Sagunt da otro paso en su odisea por vender una parcela cerca de la playa donde caben 278 viviendas

Sagunt da otro paso en su odisea por vender una parcela cerca de la playa donde caben 278 viviendas

Un abogado pide al TSJCV investigar a Mazón por "la gravedad de los hechos y el número de perjudicados"

Un abogado pide al TSJCV investigar a Mazón por "la gravedad de los hechos y el número de perjudicados"

La viñeta de Ortifus

La viñeta de Ortifus

Los fichajes de invierno cambian la tendencia del Valencia CF

Los fichajes de invierno cambian la tendencia del Valencia CF

Condenado un hombre en Valencia 19 años después de haber violado a su prima de 7 años mientras los padres de la niña estaban en el hospital

Condenado un hombre en Valencia 19 años después de haber violado a su prima de 7 años mientras los padres de la niña estaban en el hospital

La Universidad Católica de València celebrará el 29 de abril el foro "Ante los retos de la pobreza y hambre: Inteligencia artificial, antropología y ética"

La Universidad Católica de València celebrará el 29 de abril el foro "Ante los retos de la pobreza y hambre: Inteligencia artificial, antropología y ética"
Tracking Pixel Contents