Opinión | Perquè em dona la gana
Cap on anem?
El món està ben regirat i no només per la guerra que ha començat quan els Estats Units d’Amèrica juntament amb Israel van bombardejar l’Iran.
No cal anar-se’n massa lluny per a comprovar el que dic. El passat dissabte i de nou, els familiars de les víctimes de la barrancada del vint-i-nou d’octubre de l’any dos mil vint-i-quatre, van tornar a eixir a manifestar-se pels carrers de València demanant la presó per qui va fer desistiment de les seues funcions mentre la gent s’ofegava. Sí, el molt poc honorable Carlos Mazón.
Tant Feijóo com Pérez Llorca estan ben callats i a l’espera del que diga el Tribunal Superior de Justícia. Però mentre el molt poc honorable ha estat “premiat” amb un escó a les Corts Valencianes, amb una bona paga. A més i gràcies a l’Estatut d’expresident al qual s’ha acollit, també té dret a una altra paga, un bon pis a Alacant, cotxe oficial i dos assessors, entre els quals es troba José Manuel Cuenca, ex cap de gabinet mentre Mazón va ser president. Com es pot comprovar, tot es queda en casa.
Però jo em continue preguntant, qui pensa amb les famílies de les dues-centes persones mortes per la barrancada?. Qui els demostra el respecte i la compassió que mereixen? Com a molt els partits de l’oposició i com a forma de fer precisament això, oposició. O dit d’altra manera, estan fent utilització partidista tant de la barrancada, com de les víctimes.
I mentre Feijóo fent-ne de les seues. O cosa equivalent, enredant-se amb els seus papers i, el que encara em sembla pitjor, amb les seues pròpies paraules, però sense fer cap condemna sobre la mala gestió de qui va ser un dels seus barons a València.
Els familiars de les víctimes, amb tota la raó del món, demanen que aquelles conselleres i conselleres amb responsabilitats el dia de la barrancada, dimitisquen. Estem parlant de la feixista de Susana Camarero que tenia a càrrec seu les residències de persones majors, menors i dependents i no va actuar. Va preferir anar a una entrega de premis.
O de José Antonio Rovira qui en aquell moment era conseller d’educació i no va ordenar la suspensió de les classes aquell fatídic dia. I de Vicente Martínez Mus que ja en aquells moments era el conseller de medi ambient, infraestructures i territori.
Tots tres són a hores d’ara, corresponsables d’aquelles morts, tant si els agrada com si no. I Pérez Llorca els ha deixat a les seues respectives conselleries amb algunes xicotetes matisacions, però qüestions més de maquillatge que de fons.
Sent molta vergonya de veure com els interessos partidistes tant del partit que governa, com els de l’oposició utilitzen als familiars de les víctimes de forma tan interessada i cruel.
D'ençà que governa aquest PP, cada dia més a prop de l’extrema dreta i menys centrat, hem anat comprovant com els drets educatius i les polítiques d’igualtat entre dones i homes han anat reduint-se a poc a poc. Mentre les llistes d’espera per a rebre atenció especialitzada, cada dia són més llargues. O cada any mor més gent esperant que se li concedisca un grau de dependència o de discapacitat. I, almenys a mi ja no em val el “mantra” que totes les culpes venen del mal govern de Sánchez. No, ja no em val perquè qui ha de gestionar les competències autonòmiques no és el Govern de Sánchez, és el govern de la Generalitat. Ja està bé de tirar balons fora!
I mentre Pérez Llorca anunciant una baixada d’impostos a les rendes més baixes i a les mitjanes. Mentrestant, jo em pregunte, d’on eixiran els diners, que diuen que no tenen per culpa del govern de Sánchez, per sufragar els serveis públics com l’educació, la sanitat o la part de la dependència que els correspon?, perquè sense impostos no hi ha serveis públics que qualitat.
Imagine que copiaran el model de la catedràtica de la mentida, Díaz Ayuso, i deixaran que vagen deteriorant-se per a justificar privatitzacions, d’esta manera, els amics, familiars i coneguts, podran guanyar més diners encara i les classes més baixes i mitjanes s’hauran de costejar els serveis.
Amb l’excusa de la baixada d’impostos, podran pagar-se serveis mèdics o educatius. Ho justificaran així.
Perquè com he dit abans, sense impostos no hi ha serveis públics de qualitat que son redistribuïdors de la riquesa que es genera per part de tota la població amb els impostos que paguem.
Amb esta dreta, cada dia més assilvestrada i sense altre rumb que el que marca l’extrema dreta hem de tindre clar que o els parem els peus, o acabaran amb el sistema de benestar que hem construït entre totes i tots i que, per tant, és nostre. No podem permetre que ningú ens el robe. No els votem a les pròximes eleccions siguen autonòmiques, municipals o generals.
Votem opcions que ens respecten com a dones i homes. Votem per la llum, perquè la foscor ja l’hem patida quasi quaranta anys amb la dictadura feixista.
En definitiva, votem esperança i futur.
