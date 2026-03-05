El espejismo de Dubái

Imagen del Aeropuerto Internacional de Dubai, al fondo una columna de humo fruto de un ataque aéreo / Altaf QadriAP

Los bombardeos sobre Dubái y otros países de Oriente Medio, junto a la activación de escudos antiaéreos para derribar drones y misiles disparados desde Irán, han hecho saltar todas las alarmas en lugares donde, hasta hace apenas una semana, reinaba el lujo y cientos de expatriados decidieron establecer su residencia atraídos por diversas razones.

Más allá de la complicada situación geopolítica que atravesamos, las redes sociales están dejando entrever otra arista que ayuda a comprender, con asombro, cómo percibe la realidad parte de la sociedad actual.

Desde los esperpentos retransmitidos por supuestas influencers pidiendo no pagar impuestos porque, según ellas, no recibían la atención requerida de la embajada española (cuyo personal y servicios se sufragan, dicho sea de paso, vía impuestos de quienes residen en España), hasta las sorprendentes imágenes de cientos de personas fotografiando desde terrazas de escándalo cómo caían los fragmentos de misiles mientras les servían copas.

No se puede generalizar, pero cuando estalla un conflicto de estas características, las costuras de estos nuevos modos de vida nómada en "países de ensueño" —muchas veces sostenidos con alfileres— se abren de par en par, revelando sus fragilidades frente a los países donde parece que solo nos quedamos los "conformistas".

Y mientras las redes muestran la odisea de recorrer la distancia entre Dubái y Omán en busca de un vuelo internacional con destino a Tailandia o similares o cómo retorna la normalidad en los restaurantes y centros comerciales en ciudades como Dubái, parece que nadie piensa en la tragedia de la guerra, en sus implicaciones ni en los muertos. Porque aunque no vivan en Dubái, Catar, o en villas y rascacielos de lujo, en Beirut o Teherán y en otros puntos de Oriente Medio, sin duda, está muriendo gente.

