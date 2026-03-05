Palabras más, palabras menos

Era mano de Jorge Herrando. Brazo extendido, separado y abierto, y ocupando espacio de forma antinatural. El árbitro debió pitar penalti a favor del Valencia ante Osasuna tras el centro de Ramazani y la “parada” del central. El Comité Técnico de Árbitros lo ha explicado claramente: "Un jugador de Osasuna se lanza al suelo, extiende el brazo que acaba interceptando el balón. Las manos en apoyo se sancionan si el brazo se abre y ocupa un espacio antinatural o hace un movimiento adicional para jugar o interceptar el balón. Si el brazo está demasiado extendido se considera mano punible”. Para el CTA es mano punible, un error claro y manifiesto del colegiado. Para los Rodríguez, y para el colegiado: Palabras más o menos de las que hoy me duelen. Duele el error. Es como asomarse a un precipicio.

Palabras más o menos que no me quieres. Normal. Eso pensaba, piensa y pensará Julián Calero. Decisiones drásticas para su futuro y que además llevan bajo el brazo una sentencia final de su trabajo. El ex entrenador del Levante UD, Calero, el del último ascenso, fue destituido en noviembre. En el podcast Empezar D-Zero ha dicho: “Normalmente las decisiones las toma la gente que menos sabe de fútbol. No digo que quienes me despidieron no sepan, seguro que hicieron lo correcto”. Lógica la herida abierta, pero la duda es que no queda muy claro si está señalando con el dedo, o no; o lo hace con la boca pequeña, o no; o con frases ambiguas, o no; y difícil de descifrar con qué intención. Un, sí, pero no.

Palabras que soplan el viento para un delantero clásico en Europa. Lukaku señalaba el cielo, poco le importaba la amarilla por quitarse la camiseta. Ese golpeo, hasta poco ortodoxo, al balón con la izquierda en el 95 en Verona, o sea el 1-2 para dar la victoria al Nápoles, era para el involuntario “culpable” de que, como él escribió: “la vida nunca será la misma”. La generosidad del fútbol hizo que ese remate in extremis entrara como fuera e invitó al delantero a esa celebración tan pasional de marcar el tanto del triunfo en la última jugada del partido cuando acabas de enterrar a tu padre (Roger Lukako, 58 años). El tributo del gol, sobre todo de un delantero, para honrar el vacío de su padre, es el privilegio de un futbolista profesional y la mejor formar de agradecimiento público (como él lo hubiera pedido) con uno de los goles de su hijo, esos que le ha visto marcar desde siempre y que seguro también celebró. Las palabras que sopló el viento fueron las de Lukaku en la entrevista postpartido en el césped: “El fútbol me lo dio todo en la vida, pero… (la emoción zancadilla esa verbalización hasta que la regate y retoma) perder a mi padre como lo he perdido yo es duro todos los días, pero sigo adelante por mis hijos”.

Palabras más o menos ayer me decías. Cuántas veces se las hemos escuchado o se las hemos leído. Fernando Ónega las trataban con tanto mimo que pasaban a tener un lustre fuera de lo común. En el fondo y en las formas. Igual de importante. Respetándolas en sus textos, acompañándolas para confeccionar el artículo buscado; y por otro lado saliendo de su boca con un tono tranquilo y encantador, sin perder contundencia, haciendo fácil que el discurso calara al oyente. Y, además, periodista de valores esenciales, de primera línea, purista sin pisotear y con compromiso. Una de esas palabras fueron las que leyó en su agradecimiento por recibir el premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid 2024, y señaló con el dedo, con la fortaleza del sabio, sin levantar la voz, y con el respaldo de todo lo hecho como el cronista de los cronistas. “Combatamos el anonimato de Internet. Porque el anonimato es de cobardes, o de delincuentes potenciales, o de organizaciones que esconden su identidad para dañar al adversario y al diferente”.