Opinión | Traspapelado

Alfons Garcia

València

Cultura metropolitana: cómo pasar del matrimonio de conveniencia entre la gran ciudad y la periferia a algo más serio

Cultura metropolitana significa una nueva movilidad que permita una concepción más democrática, en la que los contenedores de la periferia puedan conformar una red cultural de calidad de forma que los flujos no sean ya solo desde el extrarradio hacia el centro de la gran ciudad, sino también al revés

María José Catalá, en el Foro de Municipalismo de Levante-EMV, esta semana.

María José Catalá, en el Foro de Municipalismo de Levante-EMV, esta semana. / Fernando Bustamante

Hay palabras que son como el Delorian. Viajas en el tiempo. Leo ‘selecto ambigú’ y estoy en el cine de mi pueblo, de aquellos de reestreno (otra palabra en fuera de juego hoy), que significaba doble sesión con películas que empezaban a hacerse viejas, pipas en unas butacas duras, bocadillos y un ambiente popular. Entre una y otra aparecía en pantalla el cartel con toda esa retórica rancia que anuncia engaño: “Visite nuestro selecto ambigú”. La realidad era algo que no eran ni manjares ni exquisitos en un rincón oscuro de la antesala del cine. Pero ya saben que la felicidad necesita más de ilusiones que de ambrosías.

Hoy, aquel cine se ha convertido en un contenedor cultural público (del lenguaje de regusto franquista hemos pasado a la funcionalidad áspera de lo administrativo) donde caben películas, teatro, conciertos, presentaciones falleras y actos municipales. Ha pasado en mi pueblo y en muchos de los que acordonan la gran ciudad. En otros han optado por la construcción nueva de espacios de este cariz. Pero son pocos los municipios de dimensión media sin estos recintos nacidos del principio de democratizar la cultura y acercarla a la ciudadanía (aquello de la montaña y Mahoma).

Ahora que Saulo se ha caído del caballo y todos comulgamos ya con la realidad metropolitana y la necesidad de esta mirada para afrontar los grandes problemas que atenazan a la gran ciudad (la falta de vivienda asequible y el caos en la movilidad), estaría bien meter la cultura en esa coctelera. Cultura metropolitana es una coordinación mejor que la que ha funcionado hasta ahora yes algo más que el Circuit Cultural actual, falto de personal y de ganas, sometido a la condena burocrática de unas incapacitantes convocatorias tardías y complicadas.

Cultura metropolitana significa coordinación, pero sobre todo una nueva mirada ligada a una nueva movilidad. Esta ha de facilitar el acceso a la oferta de la gran ciudad, pero sobre todo desarrollar una concepción más democrática, donde no se conciban estos espacios como de segunda por su ubicación en la periferia, sino que puedan conformar una red cultural de calidad de forma que los flujos de espectadores no sean ya solo desde el extrarradio hacia el centro de la urbe, sino también al revés, por qué no. La clave para el éxito es programación atractiva (eso se da por sentado) y un transporte público con frecuencias dignas y horarios amplios, que permita plantearse la posibilidad de ir (y volver) una noche a Aldaia, Torrent, Burjassot o Sueca (o incluso al Cabanyal, donde el TEM a veces parece que no existe) a un concierto, una función o una exposición sin morir en el intento.

La cultura metropolitana implica pasar a una fase avanzada en la relación entre la gran ciudad y la pujante periferia: que no sea un matrimonio de conveniencia solo para trabajar y dormir, sino algo bastante más serio y sentimental.

TEMAS

La Plataforma pel Territori aumenta la presión para que las fotovoltaicas de VW se hagan en el puerto de Sagunt

Estas son las 25 plazas que incluye Sagunt en su oferta de empleo público

La policía de Sagunt evitó que una pelea entre hermanos acabara en tragedia

El Consell juega al equilibrismo ante la radicalización del discurso de Vox en las Corts

Un hombre viola a su vecina de 16 años y con discapacidad en una casa abandonada de Valencia

La viñeta de Ortifus: no te busques en la mascletà

Un maquillador de Canals gana el campeonato nacional Jesal Extetic

Relevo tranquilo en la alcaldía del pueblo de la Costera donde el PP gobierna con la izquierda

