Del caso Oltra al caso Mazón

La política valenciana se resume en cuatro palabras: sigue en los tribunales. Las trincheras político-judiciales se cavan en las Corts, donde se suceden discursos escénicos, ensayados para quedar encapsulados en redes. Del bienestar colectivo, mientras tanto, nadie sabe nada. Y, atendiendo a sus competencias, se agradecería que arreglaran la maldita movilidad del área metropolitana, esa que enfada desde primera hora del día a más de medio millón de personas. O que impulsaran foros conjuntos para responder al problema de la vivienda, el que ya agobia a dos generaciones.

Estamos en un punto tan álgido de polarización que hasta los duelos se personalizan. Mazón y Oltra. Si un bloque saca a pasear el nombre del expresident, el otro contraataca con la exvicepresidenta. Cuánta razón tienen los abogados de familia cuando advierten que un ex es para toda la vida. Lo que menosprecian PP-Vox y PSPV-Compromís es que el historial judicial de cualquiera de los elegidos en sus respectivas listas arrastra reputaciones al abismo y, además, traslada a los tribunales lo que deberían resolver internamente y con contundencia.

Desde que la Fiscalía de Menores comunicó al equipo de Mónica Oltra la denuncia contra su entonces marido hasta que se ha sabido que se sentará en el banquillo por un posible encubrimiento han pasado casi diez años. Oltra dimitió en junio de 2022, pocos días después de ser investigada. Ximo Puig barajó adelantar las elecciones por el caso Oltra, no lo hizo y, un año después, las urnas dieron la espalda al Consell del Botànic.

Cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV deliberarán en unos días si Carlos Mazón debe ser investigado por la gestión de la prevención y la emergencia en la dana de octubre de 2024, que dejó 230 muertos. Puede ser el inicio de un viacrucis similar al de Francisco Camps, que también condicionó la salida del Palau de su sucesor, Alberto Fabra, pese a que el ahora senador se esforzó mucho más para alejarse de Camps que Juanfran Pérez Llorca de Mazón, que mantiene todavía a los que dieron la cara por un relato trufado de falsas verdades.

El buen gobierno se aleja del atasco de una justicia abstracta.