Ocupar el campo también es igualdad

Cumplir 17 años puede parecer poco en la historia de un club de fútbol. Pero cuando se trata de un equipo femenino de barrio, diecisiete años son una declaración de resistencia. Son constancia frente a la precariedad, compromiso frente a la indiferencia y pasión frente a la desigualdad.

Este equipo entrena martes y jueves de 20:30 a 22:30. El último turno. La última franja del día. Y, la última hora, solo medio campo, porque comparten espacio con un equipo masculino. No tienen campo propio. No tienen escuela base. No gestionan varias categorías. Solo un equipo. Compiten en Primera Regional. Sus licencias son amateurs. Todo en ellas habla de vocación, no de negocio.

Y, sin embargo, ahí están.

Durante décadas, las mujeres fueron expulsadas simbólicamente del terreno de juego. El fútbol no era “para ellas”. No solo se las excluía de las competiciones; se las expulsaba del imaginario. El campo era territorio masculino. La grada también. Incluso el relato épico del deporte se escribía en masculino.

Hoy las mujeres futbolistas ocupan ese espacio. Pero no lo ocupan en igualdad de condiciones. Las diferencias no siempre son estridentes; a veces son silenciosas y estructurales: peores horarios, menos recursos, menos infraestructuras, menos visibilidad. No tener campo propio no es solo un dato logístico. Es una posición en la jerarquía simbólica del deporte.

Como socióloga he estudiado durante años cómo las desigualdades no desaparecen simplemente porque cambien las normas formales. Se transforman. Se desplazan. Se hacen más sutiles. La igualdad legal no garantiza igualdad material. Y el deporte es un laboratorio excelente para observarlo.

Pero también es un laboratorio de cambio.

Un club que cumple 17 años en estas condiciones no es una anomalía; es una conquista. Cada entrenamiento nocturno, cada partido en regional, cada desplazamiento autofinanciado es una forma concreta de ensanchar los límites de lo posible para las niñas que vienen detrás.

Yo crecí escuchando historias de fútbol en mi propia familia. El balón formaba parte de la conversación cotidiana. Cuando años después estudié el deporte desde la sociología, comprendí que el fútbol no es solo juego: es identidad, pertenencia, reconocimiento. Y durante demasiado tiempo ese reconocimiento tuvo género.

Por eso estos clubes de barrio importan. Porque no están esperando a que la igualdad llegue; la están practicando. Porque no tienen escuela, pero están enseñando. No tienen estadio propio, pero están construyendo espacio. No son profesionales, pero son profundamente serias.

Cuando las mujeres ocupan el campo, no solo cambia quién marca los goles. Cambia quién puede imaginarse marcándolos.

Y eso, aunque a veces no aparezca en los titulares deportivos, también es transformación social.

Capitolina Díaz Martínez es catedrática de Sociología de la Universitat de València y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025