Volvamos a recordarlo

Recientemente se han conocido las cifras de tráfico portuario en España correspondientes al año 2025. Un año más, y ya van muchos, el Puerto de Valencia ha sobresalido por encima de sus más directos competidores, afianzando su liderazgo indiscutible como primer puerto comercial del país.

El pasado año los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia contabilizaron 5.662.661 contenedores de un tamaño de 20 pies, un 3,4% más que en 2024. El segundo puerto en tráfico de contenedores fue Algeciras, que canalizó 4.738.146 unidades; mientras que Barcelona, tercero en discordia, apuntó 3.726.624 TEUs. Dicho de otra forma, Valencia superó en casi un millón de contenedores al segundo clasificado y en casi dos millones (repito: dos millones) al puerto de la ciudad Condal.

Si tenemos en cuenta que en España se movieron algo más de 18,6 millones de contenedores en 2025, resulta que Valencia acaparó más del 30,5% del total o, lo que es lo mismo, uno de cada tres contenedores que se contabilizaron en nuestro país pasó por el puerto de Valencia.

Y ¿por qué el contenedor es importante para un puerto? Pues básicamente porque el contenedor representa la actividad del comercio exterior y el dinamismo del tejido económico. En él viajan productos manufacturados, bienes de consumo, componentes industriales y mercancía de alto valor añadido.

El paso de un contenedor por un puerto requiere más servicios (terminales portuarias, logística, aduanas, transporte terrestre…), crea más empleo directo e indirecto y deja más riqueza por cada unidad movida.

Precisamente, puertos como el de Valencia o el de Barcelona dan servicio a importantes áreas de influencia con tejidos industriales de relevancia, motivo por el cual son escogidos por las primeras navieras del mundo para que sus grandes buques recalen en sus muelles.

Al final, gracias a toda esta cadena logística, el puerto de Valencia está conectado por vía marítima con casi cualquier punto del planeta y eso es un foco de atracción ineludible para los grandes cargadores. Una conectividad que, a su vez, posibilita otro tráfico de contenedores como es el de transbordo, que también genera riqueza a la región.

El Puerto de Valencia representa un liderazgo útil y con sentido que está reconocido mundialmente y que no tendría ningún sentido si perdiera el foco de su vocación al servicio de la economía local, regional y nacional.

No se trata de sacar pecho porque sí, pero no está de más recordarnos de vez en cuando que los valencianos tenemos motivos para sentirnos orgullosos de contar con tan potente herramienta al servicio de la economía y de la sociedad. Otros lo hacen y están hasta uno o dos millones por debajo de nosotros.

Alfredo Soler es presidente de la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos. Propeller Valencia