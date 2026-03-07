Un 8M bajo el imperialismo ideológico

La sacudida cultural que impregna a Occidente como consecuencia del auge ultraderechista caracteriza el 8M de este año especialmente. Desde que Donald Trump venciera en las elecciones de finales de 2024, la propagación de esta ola se ha acelerado todavía más. El crecimiento de partidos que predican contra el feminismo se ha visto reforzado en un marco discursivo cada vez más hostil en debates sobre género, migración o identidad. Algo que se ve con claridad en el cuestionamiento de las políticas de igualdad, en la deslegitimación del movimiento feminista o en el resurgir de discursos racistas, xenófobos o nacionalistas que aprovechan la narrativa del miedo y la polarización.

Podría decirse que la dicotomía schmittiana amigo-enemigo sirve de base a esta nueva ideología que avanza de forma casi imperial desde el otro lado del océano, poniendo a las mujeres en la picota. Reivindicar el espacio de la igualdad se ve como un desafío al “correcto orden social”: rompe el statu quo masculino, cuestionando las estructuras de poder arraigadas históricamente. Las consecuencias de todo ello resultan al mismo tiempo inquietantes y difíciles de prever, afectando a todos los ámbitos de la sociedad: desde las desigualdades laborales y la representación en los puestos de decisión, hasta el espacio privado de los hogares.

Siempre ha sido difícil ser mujer en un mundo dominado por hombres, pero lo es más todavía desde que la extrema derecha dejó de ser una aspiración marginal para convertirse en la brújula que orienta las políticas de algunos gobiernos. El Partido Popular abre los brazos sin rubor cada vez que necesita a Vox para coaligarse, como ocurre en la Comunitat Valenciana. Ahí reside una parte importante del drama: la narrativa de los ultras termina ocupando la agenda política a través de un partido con vocación de mayoría. Y con ella, los límites del debate público.

Reflexionar sobre la silenciosa expansión de este fenómeno ideológico, especialmente entre los más jóvenes, nos permite anticipar un retroceso de gran envergadura con profundas consecuencias para la sociedad. La normalización del machismo en gobiernos que se presentan como moderados es central en este desequilibrio político, y exige un debate crítico capaz de frenarlo. Este 8M no puede ser uno más.