Las Fallas y València, ¿espacios de fraternidad?

¿Tienen la sensación de que el mundo se va al garete? ¿Creen que la humanidad está en un callejón sin salida que ha tocado fondo y que nos dirigimos hacia nuestra propia extinción? ¿Se quedarían algún día en la cama con la intención de no enterarse de nada? Convendrán conmigo que vivimos tiempos complejos y difíciles. Sin embargo, nada diferente a otras épocas de la historia en los que se llegó a creer que al mundo le quedaban los días contados. Deberíamos recordar cómo uno de los mejores escritores del siglo XX, Stefan Zweig, junto con su esposa, se suicidó el 22 de febrero de 1942 tras la entrada de Hitler en París. Ese hecho le hizo pensar en el final de su sueño más preciado: Europa. En cambio, la historia nos enseña que en la más absoluta oscuridad emerge la luz en un gesto, en una mirada, en una decisión que hace que la luz cubra la faz de la tierra, en acciones y proyectos que tenemos delante de nuestras narices que no siguen esa lógica destructiva que contagia la locura siglo tras siglo. En 2019 algo muy concreto, no un sueño, se comenzó a atisbar: Valencia Capital Europea de la Fraternidad. Y esto fue posible, en parte, gracias a las Fallas.

¿Fraternidad y Fallas? Fíjense lo extraordinario del asunto. La Revolución Francesa, uno los pilares de la identidad europea, se fundamenta en tres principios: justicia, libertad y fraternidad. Los dos primeros copan multitud de constituciones y leyes que nos hemos dado. Pero la fraternidad se ha dejado de lado y es el responsable de unir a los otros dos. ¿Por qué? La fraternidad es el compromiso y convencimiento de que, el otro, es clave para mi desarrollo personal. Una humanidad integrada que se necesita porque está estrechamente vinculada. ¿No resulta atrevido y temerario hablar de esto con la que está cayendo? ¿Estamos ante un planteamiento más, abstracto, que sólo habita en la cabeza del filósofo de turno? Sin la fraternidad la vida no sería posible. Las Fallas son el mejor ejemplo de ello. Posibilitan redes de armonía y colaboración en los barrios. Son espacios de cooperación, codo con codo, con personas de diferentes ideologías y sensibilidades.

Valencia cuenta con una red asociativa fraterna extraordinaria y única para que su ciudadanía deje de ser concebidos como meros habitantes para convertirse en constructores de nuestro entorno. La resolución de los problemas no sólo apunta a las administraciones, sino a la implicación y el compromiso social que nos merecen los demás, sus necesidades y prioridades. Con la capital de la fraternidad, Valencia, sustentada por las Fallas, las bandas de música y su única red asociativa de la que somos testigos en nuestras calles y en nuestros barrios, apunta un modelo de convivencia diferente, que ya está, pero al que se le debe dar visibilidad para que se convierta en un referente para el mundo.

Es ahora el momento preciso y único de llevarlo a cabo. Caigamos en la cuenta del hecho maravilloso de poder celebrar juntos y en la calle nuestras fiestas y tradiciones. En muchas calles del mundo sólo caen bombas. En Valencia tenemos la suerte de que contamos con estructuras asociativas donde es posible compartir todos los momentos importantes de nuestra vida, ya sea en una Dana o en una mascletà. Que este proyecto nos sirva para vivir de forma diferente y atisbar el porvenir con alegría y con la esperanza de que otro mundo ya es posible. Valencia Capital Europea de la Fraternidad.