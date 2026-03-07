Opinión
El “no a la guerra”: memòria, convicció i futur
Hi ha paraules que transcendeixen l’instant i es converteixen en memòria col·lectiva. El “no a la guerra” és una d’elles. No és un simple eslògan, sinó una convicció moral, una manera d’entendre el món i una frontera entre la civilització i la barbàrie. Quan Pedro Sánchez ha tornat a pronunciar aquestes paraules, ha recuperat molt més que un record: ha reactivat una consciència política que defineix una part essencial de la nostra democràcia.
La força d’un crit cívic
És impossible oblidar el clam massiu contra la Guerra de l’Iraq. Aquelles manifestacions gegantines, aquelles pancartes que deien “no en el meu nom”, van marcar una generació sencera. La societat espanyola va saber llavors distingir entre la raó d’Estat i la raó moral, i va posicionar-se, de manera clara, del costat de la pau. Mentre el govern de José María Aznar intentava justificar una intervenció il·legal i injusta, milions de persones van sortir al carrer per dir prou. I aquell moviment ciutadà —potser el més gran després de la Transició— va obrir el camí polític a una nova etapa: la que representaria José Luis Rodríguez Zapatero i la seua decisió de retirar les tropes d’Iraq.
No va ser només una promesa electoral: va ser la traducció institucional d’un sentiment col·lectiu profund, el reflex d’una cultura democràtica que confiava en la convivència, la paraula i la legitimitat internacional. El present: un món més tens i més armatAvui, dues dècades després, el context és diferent però la pregunta és la mateixa: quin paper ha de jugar Espanya en un món on tornen la desconfiança, el rearmament i les fronteres ideològiques? Rússia i Ucraïna, Gaza, el Iemen, el Sahel o el Mar de la Xina... El mapa global torna a tenyir-se de conflictes, i a Europa augmenta el discurs de la “seguretat” com a sinònim de més despesa militar. Però defensar el “no a la guerra” no és ingenuïtat. És resistir davant una simplificació perillosa: la de creure que la pau només s’aconsegueix amb més armes. El pacifisme intel·ligent no renuncia a la defensa, sinó que aposta per altres formes de seguretat basades en la diplomàcia, el dret internacional, la cooperació i la justícia global. Perquè cap exèrcit pot garantir l’estabilitat si al seu voltant creixen la desigualtat, la pobresa o l’autoritarisme.
La política espanyola davant el mirall
En aquest context, el missatge de Pedro Sánchez no pot entendre’s només com una estratègia electoral —encara que sens dubte té efectes polítics—, sinó com una reafirmació de valors. Reduir-lo a un càlcul de vots seria menystindre la dimensió moral d’un debat que afecta tot Europa: continuar per la senda de la militarització o recuperar l’espai de la diplomàcia.El panorama polític espanyol reflecteix clarament aquesta divisió. D’una banda, un projecte progressista que defensa la convivència, els drets socials i el pluralisme democràtic. De l’altra, una dreta cada vegada més pressionada per la ideologia ultra de Vox i pel protagonisme d’un Partit Popular obsessionat amb endurir el discurs. Entre aquests dos blocs, es debat el model de país que volem ser: el d’una Espanya solidària i europea, o el d’una Espanya submisa a la lògica del poder i del soroll mediàtic
Tornar a parlar de valors
El progressisme, si vol mantenir el seu sentit històric, no pot limitar-se a gestionar el dia a dia. Ha de tornar a parlar de valors, de principis i de visió social. I en aquests valors, la pau ocupa un lloc central. Parlar de pau és parlar també de drets, de convivència, de justícia social i de democràcia. És recordar que la política —quan és digna— no serveix per justificar guerres, sinó per evitar-les.
La memòria com a brúixola
“El no a la guerra” és, doncs, una memòria que ens guia. No és una consigna del passat; és una brúixola moral per al futur. Ens recorda que quan la societat es mobilitza per la pau, la democràcia es reforça. Ens recorda que la sobirania ètica d’un poble no es mesura pels seus tancs, sinó per la seua capacitat de dir “no” quan la barbàrie amenaça de tornar disfressada de raó d’Estat. I sobretot, ens recorda que el veritable patriotisme no consisteix a seguir acríticament els tambors de guerra, sinó a defensar la vida, la veritat i la dignitat. Per això, vint anys després, el “no a la guerra” continua sent més necessari que mai.
