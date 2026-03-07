El hombre de la gorra

Cada vez que lo veo en la televisión, me da que pensar. ¿Cómo es posible? Me van a perdonar la reflexión de hoy, pero en las últimas semanas el presidente de EE. UU., Donald Trump, se me antoja más un actor de serie B que el presidente de la primera potencia mundial. Y no es un chiste; sobre todo cuando, por sus decisiones, nos encontramos ante una escalada bélica en Oriente Medio.

Lejos de la imagen que se esperaría del establishment —atribuible a la persona más poderosa del mundo—, Trump hace gala de un estilo «macarra-patriota» que quizá tenga éxito entre sus votantes (confío en que no en todos los estadounidenses), pero que a mí se me antoja ridículo. ¿Cómo es posible que, en una de sus comparecencias públicas tras iniciar el ataque coordinado con Israel sobre Irán, eligiera una gorra como imagen con la que mostrarse al mundo?

No me cabe en la cabeza. Discúlpenme, pero me parece una broma de mal gusto que la geopolítica internacional, la economía mundial y nuestro propio día a día dependan de un presidente que opera al margen de la legalidad internacional, con un estilo más propio de lobo de Wall Street o de mafioso en un callejón oscuro que de la diplomacia. Es cierto que el riesgo de que Irán desarrolle una bomba atómica es un supuesto inaceptable en el contexto de la no proliferación; pero también es cierto que encender la chispa de la guerra nos acerca a la catástrofe.

Mientras tanto, el señor de la gorra no parece tener suficiente con la tensión actual: ahora amenaza también con emprender operaciones en Cuba. ¿Qué será lo próximo?

Buen fin de semana... si nos deja Trump.

