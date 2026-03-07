La newsletter de Joan-Carles Martí: Tiempos falleros

Lejos queda en el ambiente aquel célebre "caloret faller", en otra prueba de ese cambio climático que va abriéndose paso pese a los terraplanistas. Pendientes de la previsión del tiempo, València y muchas otras poblaciones encaran los días de fiesta grande, donde hasta los más esencialistas empiezan a reclamar un freno a tanto desbarajuste urbano. Más allá de los argumentos de unos y otros, es evidente que estas semanas de marzo se dividen en dos bloques: los que disfrutan la agenda fallera al máximo y los que aprovechan para una escapada previa a la primavera.

El jueves se suspendió la primera mascletà del ciclo pirotécnico por las lluvias y veremos si se aplaza alguna más. Como se sabe, las que no se disparan estos días pasan a un domingo o día festivo, lo que provocará otro montaje/desmontaje de la plaza del Ayuntamiento. Y ahí quería llegar, en pleno debate, también aplazado, sobre la remodelación del espacio central del Cap i Casal.

Que las plazas principales de las ciudades deben estar diseñadas bajo un urbanismo empático es indiscutible; lo que debemos abordar pronto es si la València del siglo XXI debe tener una plaza solo para once meses, y por tanto condicionada a que sus elementos florales sean de quita y pon.

Por eso, antes hay que debatir si la plaza del Ayuntamiento es el mejor marco para el espectáculo pirotécnico o ha llegado el momento de abordar el tema con un criterio más ciudadano, o sea, con disparidad de pareceres y amplios consensos.

Me consta que las autoridades municipales sufren en exceso en los días grandes, pese al gran despliegue de emergencias que existe desde hace años. El año pasado, hubo un día que hasta los pasajeros de los trenes que llegaban a la Estación del Norte no podían bajar porque los andenes estaban repletos.

Es una de las asignaturas falleras pendientes.

