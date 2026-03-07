Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

En música y cultura, el 8M sigue siendo necesario

Xelo Giner y Nerea Martí: dos valencianas que desafían los estereotipos en la música y el automovilismo

Nerea Marti, piloto valenciana

Ahora, se nos ve y se nos oye, pero durante mucho tiempo, algunos ámbitos de la cultura y el deporte han estado dominados casi exclusivamente por hombres. Aunque en los últimos años la presencia femenina ha crecido de forma notable, todavía existen áreas donde encontrar mujeres sigue siendo como buscar una aguja en un pajar.

En el mundo de la música, por ejemplo, aún persisten ciertos estereotipos. Instrumentos como el saxofón, trombón o la tuba suelen asociarse tradicionalmente a hombres aunque cada vez aparecen más mujeres para romper esa imagen. Un ejemplo es la saxofonista valenciana Xelo Giner, quien demuestra que las mujeres también pueden destacar en instrumentos históricamente masculinizados.

Xelo Giner

Algo parecido ocurre con la composición. Durante siglos, las compositoras han tenido menos visibilidad que sus colegas masculinos. Aun así, en la Comunitat Valenciana han existido figuras muy importantes, como Matilde Salvador, una de las compositoras más destacadas de la cultura valenciana del siglo XX. Su trabajo demuestra que las mujeres han contribuido a la historia de la música, aunque muchas veces su reconocimiento haya llegado tarde.

La compositora Matilde Salvador

En el deporte sucede algo similar, especialmente en el mundo del motor. En competiciones como la Formula 1 la presencia femenina ha sido prácticamente inexistente durante décadas. Carmen Jordà fue una de las pionera, y ahora nuevas pilotos están intentando cambiar esta tendencia. Una de ellas es la valenciana Nerea Martí, de Albalat dels Sorells, que ha competido en categorías internacionales como las W Series y la F1 Academy. Además, fue la primera mujer en ganar el campeonato de karting de la Comunitat Valenciana, convirtiéndose en un referente para las niñas que sueñan con competir en el automovilismo.

Carmen Jordá, piloto

Estos ejemplos muestran que el problema no es la falta de talento, sino la falta de oportunidades, visibilidad y referentes. Durante muchos años, las niñas crecían sin ver mujeres tocando ciertos instrumentos, dirigiendo orquestas o compitiendo en deportes de motor. Sin modelos a seguir, era más difícil imaginarse ocupando esos espacios. Jugar al fútbol, al baloncesto o practicar ciclismo ya no es algo de chicos porque hay un espejo, exitoso, en el que verse reflejadas.

Campeonas del mundo de fútbol

Afortunadamente, la situación está cambiando pero las mujeres aún nos sentimos relegadas a un segundo plano sólo con gestos o miradas porque a veces no hacen falta palabras para sentirnos ninguneadas. Por eso, y pesar de que hemos avanzado, el 8M es necesario. Porque estamos en la obligación de seguir abriendo puertas para las siguientes generaciones.

