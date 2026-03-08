8 de marzo: lo que hemos conseguido y lo que aún nos debemos

Cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la sociedad española se mira en un espejo colectivo. Es un momento para celebrar avances que hace apenas unas décadas parecían impensables, pero también para preguntarnos con honestidad qué queda por hacer. Y queda mucho. No como un motivo de desánimo, sino como un recordatorio de que la democracia es un proceso vivo que se construye cada día ampliando derechos y oportunidades.

España ha cambiado profundamente en materia de igualdad. Hoy contamos con leyes contra la violencia de género, políticas de igualdad en el ámbito laboral, permisos de paternidad cada vez más equiparables y una presencia creciente de mujeres en la vida pública. En muchos indicadores internacionales, nuestro país aparece entre los más avanzados en igualdad formal. Esto no ha ocurrido por casualidad: ha sido fruto del esfuerzo sostenido del movimiento feminista, de mujeres que durante décadas señalaron injusticias que muchos preferían no ver, y de instituciones democráticas capaces de traducir esas demandas en políticas públicas.

Pero la igualdad legal no siempre se traduce automáticamente en igualdad real. Persisten brechas salariales, desigualdades en las trayectorias profesionales y una distribución todavía desigual de los cuidados. Las mujeres continúan asumiendo una mayor carga en el trabajo doméstico y en la atención a hijos, mayores o dependientes. Esta realidad condiciona su tiempo, sus oportunidades y, en muchos casos, su independencia económica.

Avanzar en igualdad exige, por tanto, mirar más allá de las leyes y observar cómo funcionan realmente nuestras estructuras sociales. El reto no es solo garantizar derechos, sino crear condiciones que permitan ejercerlos plenamente. Eso implica repensar la organización del trabajo, reforzar los servicios públicos de cuidados y entender que la corresponsabilidad —entre hombres y mujeres, pero también entre familias, mercado y Estado— es una pieza central de la igualdad.

La cuestión que sigue interpelándonos con especial dureza es la violencia contra las mujeres. Cada asesinato machista, cada caso de violencia, recuerda que la igualdad no es solo una cuestión de oportunidades, sino también de seguridad y de derechos fundamentales. España ha desarrollado herramientas legales y sistemas de protección que han sido referencia internacional, pero la persistencia de esta violencia demuestra que la prevención —educativa, cultural e institucional— sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestra democracia.

Es cierto que tenemos uno de los marcos legislativos más avanzados de Europa en la lucha contra la violencia de género, con juzgados especializados, sistemas de protección y campañas de sensibilización. Sin embargo, las cifras de mujeres asesinadas o maltratadas demuestran que las leyes, por sí solas, no bastan. La prevención sigue siendo el gran desafío. Prevenir significa educar en igualdad desde la infancia, cuestionar modelos culturales que normalizan el control o la dominación y detectar señales tempranas antes de que la violencia escale. También exige recursos suficientes: para la atención a las víctimas, para la formación de profesionales, para la coordinación entre administraciones. La lucha contra la violencia machista no puede depender de ciclos políticos ni de debates partidistas. Es una cuestión de derechos humanos.

Sin embargo, este 8 de marzo llega también en un momento particular. En España y en muchas democracias del mundo se observa un fenómeno inquietante: el cuestionamiento creciente del feminismo y de las políticas de igualdad, especialmente entre sectores de población joven.

Diversos estudios y encuestas muestran una paradoja llamativa: Las generaciones más jóvenes han crecido en sociedades formalmente más igualitarias que las de sus padres y madres, pero al mismo tiempo algunos discursos que relativizan o niegan la desigualdad de género encuentran hoy mayor eco entre ellos. En determinados espacios digitales como las redes sociales o en algunos debates públicos se extiende la idea de que el feminismo ya no es necesario o incluso de que representa una forma de discriminación inversa. Este fenómeno merece una reflexión serena, no alarmista pero sí honesta.

En parte, es posible que algunos jóvenes perciban la igualdad como algo ya conseguido porque han crecido disfrutando de derechos que antes no existían. Paradójicamente, los avances del feminismo pueden hacer menos visibles las desigualdades que aún persisten. Pero también influyen otros factores: la polarización política, la circulación de desinformación en redes sociales o la simplificación de debates complejos en mensajes virales.

A esto puede que se sume una cuestión generacional más amplia. Muchos jóvenes afrontan hoy incertidumbres económicas, dificultades de acceso a la vivienda o precariedad laboral. En ese contexto, algunos discursos simplificadores, que desde el negacionismo, buscan canalizar frustraciones señalando falsos culpables o presentando la igualdad como un juego de suma cero. Frente a ello, quizá el reto del feminismo y de las instituciones democráticas sea volver a explicar algo fundamental: la igualdad no resta derechos a nadie, los amplía.

Por eso, más que responder al cuestionamiento con confrontación permanente, el momento exige pedagogía democrática. Escuchar, explicar, dialogar. El feminismo es una conversación social que evoluciona, que se enriquece con nuevas miradas y que debe seguir siendo capaz de interpelar a toda la sociedad, también a quienes sienten dudas, rechazo o distancia. En este sentido, quizá uno de los desafíos más importantes sea reconstruir un relato compartido de la igualdad. Un relato que combine memoria y futuro: memoria de las conquistas que hicieron posible la sociedad actual, y futuro de los cambios que todavía necesitamos para hacerla plenamente justa. Porque la igualdad entre mujeres y hombres no es un capítulo cerrado de la historia democrática, es un proceso en marcha.

El 8 de marzo no es solo una fecha simbólica en el calendario. Es una invitación a pensar qué tipo de sociedad queremos ser. Una sociedad donde el talento y las oportunidades no dependan del sexo de las personas. Donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Donde cuidar no sea una carga invisible ni un obstáculo profesional. Donde la igualdad no sea un objetivo lejano, sino una realidad cotidiana.

El 8 de marzo debería ser además de una jornada de reivindicación, también de reflexión colectiva. Sobre lo que hemos logrado, sobre lo que aún falta y sobre cómo queremos convivir como sociedad en las próximas décadas.

Las democracias se fortalecen cuando son capaces de ampliar derechos, de corregir desigualdades y de integrar nuevas demandas de justicia. En ese sentido, la agenda feminista no es una agenda sectorial ni identitaria: es una agenda profundamente democrática.

Defender lo conseguido, escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones y seguir construyendo igualdad con inteligencia y diálogo. Ese puede ser, quizás, el mejor espíritu con el que afrontar este nuevo 8 de marzo.