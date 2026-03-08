No me des el dinero que ha tocado el puto negro

Los pueblos de la Serranía se quedaron vacíos mucho antes de que se estilara hablar de la despoblación. Entonces no se hablaba de eso ni de nada, entre otras cosas porque si la voz se salía del tiesto tocaba a la puerta la Guardia Civil y no era para desearte precisamente las buenas noches. Lo de la despoblación vino después, mucho después de aquellos años. Entonces era cerrar las maletas con sogas de esparto y arrear a las campiñas de Francia para hacer el trabajo que no querían hacer los franceses. Las estaciones eran como un paisaje extraterrestre. La gente se perdía en las subidas y bajadas de los trenes. La tía Sensión apareció en Orange cuando medio ejército policial francés andaba buscándola desde el cambio de vagones en Por-Bou. Eran tiempos de hambre, aunque hablar del hambre estaba prohibido ya que entonces España era el país más feliz del mundo porque, entre otras cosas, Franco había acabado con los comunistas, unos demonios con cuernos y rabo como los que salían en el Belén todos los años.

Un día el primo Miguel hizo de uno de esos pequeños demonios y creo que Vicente Rambla, Pertusa, era en aquellas obras musicales el Lucifer más temido de todo el averno. Igual era mi padre quien dirigía aquellas representaciones. Le apasionaba el teatro. Su ídolo era Paco Rabal porque había llegado a ser un gran actor después de ser electricista. Ser hornero, como mi padre, no era lo mismo que ser electricista, pero los dos oficios tenían un punto en común: la condición de clase. El caso es que Paco Rabal siempre fue comunista en un país que los perseguía a muerte y mi padre un joven anarquista al que la condena después de la guerra sólo le permitiría dirigir e interpretar en el Cine de Gestalgar muchas obras de teatro, sobre todo el Tenorio por noviembre y el Belén con sus diablos bailones no sé si cuando llegaban los días de Pascua o Navidad.

Cartel indicando la frontera entre España y Francia. / Levante-EMV

Entonces aún vivía mucha gente en el pueblo. Luego se fue vaciando, como tantos otros de la Serranía. Ya saben: eso de la despoblación que, digan lo que digan quienes viven de ese cuento, no tiene arreglo mientras no dispongamos de los mismos servicios que disfrutan las grandes poblaciones. ¿O no tenemos los mismos derechos los pueblos pequeños que los grandes? Me contesto yo mismo a la pregunta: tenemos los mismos derechos, pero no la misma cantidad de votos en las elecciones. Todo aclarado, ¿no?

El caso es que mucha gente de nuestros pueblos se quedaba a vivir en Francia o en València capital. Fuimos un país de emigrantes, como cantaba Juanito Valderrama, pero eso lo hemos olvidado con el paso del tiempo. Por eso ahora muchos de aquellos emigrantes se niegan a aceptar que vengan de fuera a trabajar como ellos fueron a las campiñas francesas o a Alemania con una maleta atada con cuerda de esparto. Dicen que los que llegan -sobre todo si son negros y pobres- vienen a violar a las mujeres, a vender droga o a robarnos el trabajo. Y lo dicen sabiendo que lo que dicen es mentira. Vienen a buscar lo que no encuentran en sus países. Lo mismo que nuestros pueblos se quedaban vacíos a finales de los años cincuenta del pasado siglo porque aquí vivir resultaba muy difícil y a veces imposible. Hacíamos en Francia lo que los franceses no querían hacer, igual que pasa aquí ahora, por mucho que algunos mientan más que respiran: si no fuera por quienes vienen de fuera muchos de nuestros servicios desaparecerían sin remedio.

Pero no es sólo que la economía vaya mejor gracias en buena parte a quienes vienen del extranjero a buscar una vida digna. Es más que eso: se trata de derechos. De la igualdad entre quienes somos de aquí y quienes llegan para que la vida no sea como en sus países de origen una emboscada. Qué bien lo explicaba hace unos días en este periódico el profesor Javier de Lucas: se trata de la igualdad. Esa palabra mágica que a la derecha y a la extrema derecha se les atraganta y la sacan para condenar la inmigración y sacar votos a costa de nuestro olvido. Aquí hay cuatro ricos que lo tienen todo y a los demás nos quedan los mocos para equilibrar la dieta mediterránea. Y resulta que muchos de esos pobruzos miserables se las dan de gallitos y van por ahí gritando vivas a la dictadura como si Abascal les fuera a enviar camiones de comida y ponerles casa gratis a cambio de votar sus consignas incendiarias. Claro, a lo mejor es que como saben que el jefe falangista no ha pegado palo al agua en toda su vida, igual ellos pueden hacer lo mismo y vivir de maravilla.

Protesta pidiendo el fin del racismo. / Levante-EMV

Acabo contándoles una historia verdadera. Un pueblo de unos dos mil habitantes. Un chico de raza negra paga en efectivo en una tienda. Detrás dos chavales de raza blanca se acercan a pagar también en efectivo. La familia de uno de ellos llegó al pueblo hace años para buscarse la vida. Y es éste el que le suelta a la persona de la caja: "¡no me devuelvas del dinero que ha tocado ese puto negro!". Me dicen que a ese chico le gusta mucho Franco. A mí me da igual lo que le guste. Lo que me pregunto es si sabe o ha olvidado que un día su familia llegó a ese pueblo para buscar una vida mejor. O sea: como el "puto negro", ¿vale? Pues eso.