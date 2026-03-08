Igualdad que avanza con hechos

Cada 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y sobre el que aún queda por recorrer. Pero también nos recuerda algo que a veces olvidamos: que la igualdad no se construye solo en los discursos ni en los gestos simbólicos. Se construye, sobre todo, con hechos.

La igualdad entre mujeres y hombres no es una etiqueta ideológica ni un patrimonio de nadie. Es un principio básico de justicia y una forma de entender la acción pública. Una forma de gobernar que exige coherencia, políticas eficaces y resultados medibles.

Por eso creo firmemente que el feminismo que transforma la sociedad es el que se traduce en decisiones concretas, en recursos, en oportunidades reales para las mujeres. No el feminismo de pancarta que aparece un día al año y desaparece cuando toca gobernar.

La igualdad se construye, por ejemplo, cuando el empleo femenino avanza con fuerza. Tenemos la cifra de paro femenino más baja desde 2008 y en esta legislatura el desempleo de las mujeres ha descendido un 11,2 %. Más del 46 % de los nuevos contratos se firman con mujeres. Hoy la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento de afiliación de mujeres a la Seguridad Social y más de 13.500 mujeres han salido del desempleo en el último año. Detrás de esas cifras hay historias personales de independencia económica, de proyectos de vida que pueden avanzar y de familias que encuentran estabilidad.

Pero también sabemos que aún queda mucho por hacer. Persisten brechas salariales, dificultades de promoción y una presencia todavía insuficiente de mujeres en determinados sectores productivos. Precisamente por eso, desde la Generalitat impulsamos políticas activas de formación, orientación y empleo que ya han permitido que más del 60 % de los itinerarios personalizados de empleo se dirigen a mujeres y más de 92.000 mujeres sean atendidas en los centros de formación y que miles participen en programas para mejorar su empleabilidad.

Y la igualdad es también avanzar en lo personal. Por eso hemos aprobado una de las principales medidas de conciliación, con la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que permite mantener e impulsar oportunidades personales y profesionales. Todo ello, de la mano de un Plan Corresponsables, porque no hay igualdad sin corresponsabilidad y este Consell está aportando recursos propios para compensar el recorte del 25 % que aplicó el Gobierno central.

La igualdad también se construye protegiendo a quienes más lo necesitan. La lucha contra la violencia que sufren las mujeres es una prioridad absoluta para este Consell. Hemos creado un Comisionado específico para la lucha contra la violencia sobre la mujer, incrementado el presupuesto en cerca de un 50 % y mejorando y reforzando los servicios de los centros mujer. Solo en 2025, cerca de 9.700 mujeres fueron atendidas en la Red de Centros Mujer de la Comunitat Valenciana, con más de 41.000 intervenciones realizadas por profesionales especializados.

Además, hemos ampliado los servicios de atención a víctimas, incorporando nuevos centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y reforzando la coordinación con los sistemas judiciales y sanitarios. Son medidas que buscan algo esencial: que ninguna mujer se sienta sola cuando necesita protección.

Pero proteger también significa prevenir. Por eso estamos trabajando especialmente con los jóvenes, con programas de sensibilización y educación que abordan fenómenos preocupantes como la normalización de la violencia en determinados entornos digitales o el consumo de pornografía a edades tempranas.

La igualdad exige responsabilidad institucional, pero también exige rigor. Las políticas de protección deben funcionar siempre, sin fallos ni improvisaciones, porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de seguridad, de confianza y de vidas que dependen de que los sistemas de protección sean eficaces.

Por eso es tan importante fortalecer los instrumentos de prevención, seguimiento y protección de las víctimas, garantizando que cada recurso público cumpla su función con la máxima fiabilidad.

En la Comunitat Valenciana hemos apostado por una estrategia integral: más coordinación entre administraciones, más recursos profesionales y más capacidad de respuesta ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

"La igualdad no consiste en enfrentar a la sociedad, sino en sumar esfuerzos para garantizar que nadie tenga menos oportunidades"

Ese es el camino que creemos correcto. Un camino que entiende que la igualdad no consiste en enfrentar a la sociedad, sino en sumar esfuerzos para garantizar que nadie tenga menos oportunidades por el hecho de ser mujer.

Porque cuando una sociedad avanza en igualdad, no avanzan solo las mujeres. Avanza toda la sociedad.

Ese es el compromiso del Consell y seguirá siendo el horizonte de nuestras políticas públicas. No desde el ruido ni desde la confrontación, sino desde el trabajo constante y la convicción de que la igualdad no es una consigna.

Es una responsabilidad de gobierno.

Feliz 8 de marzo. Sigamos avanzando juntos.