Opinión
Massa testosterona al món
Estem assistint a un moment en què la “mala bava”, la testosterona i el narcisisme de massa governants -homes- ens està situant molt a prop de l’abisme i d’una nova guerra mundial, si no ha començat ja.
Commemorem, un any més, el huit de març. Llegim i escoltem resolucions, manifests, i molts més documents que plasmen les prioritats per a cada organització. I, fins i tot, segurament hi haurà més d’una manifestació a les grans capitals de l’Estat Espanyol i de molts altres països del món.
De nou el patriarcat ha trobat l’estratègia per a afeblir al feminisme radical, com ja ho ha fet en altres ocasions. Ara ho ha fet en forma de “Cavall de Troia” i de la mà de les anomenades “noves esquerres”, però que en realitat de noves, tenen ben poc.
Intentar desprestigiar al feminisme radical històric amb nous discursos on les persones poden ser el que desitgen ser, més enllà de la realitat material del seu sexe, és una barbaritat que volen vendre’ns per poder fer realitat els desitjos d’alguna gent que, en realitat, és molt minoritària.
El neoliberalisme que destil·len aquestes idees que pregonen que la realitat material del sexe amb què ha nascut cadascú no importa i que l’únic que importa és el gènere que és, en realitat, una construcció social, em sembla un disbarat total que amaga altres interessos no sempre confessables.
Ens podríem preguntar per què hi ha tant d’interés en el fet que les criatures que es puguen sentir del sexe contrari, comencen des d'edats molt primerenques a prendre hormones. El que hi ha és una potent indústria mèdica i farmacèutica a la qual van a haver de recórrer perquè necessitaran medicaments la resta de la seua vida. I és un exemple, però n’hi ha molts més.
Tots i els avanços aconseguits pel feminisme radical als últims segles, el patriarcat ens continua ficant trampes per mantenir els seus privilegis.
Privilegis als quals massa homes no volen renunciar perquè creuen seus “per naturalesa”. Com per exemple la utilització de la seua veu en públic. Sempre més alta i més forta i fins i tot ens titllen de “bordes” quan els recordem que nosaltres tenim veu pròpia i no necessitem que les nostres paraules siguen “traduïdes” per ells. Que sabem parlar i entendre igual o fins i tot millor que ells que, a més, quasi sempre volen tindre la raó.
Un clar exemple del que dic i en un clar atac, fins i tot a la democràcia del seu país, és Trump que representa tot el pitjor del patriarcat i no dubta a segrestar líders com Maduro i ficar a una presidenta que ell considera titella per tal d’aprofitar-se’n dels recursos de Veneçuela. O en declarar una nova guerra a Iran per tal de desviar l’atenció d’uns papers que demostren que és un violador, torturador i pederasta.
I aquest impresentable que es creu l’emperador del món, és el model de molta gent com per exemple, l’extrema dreta d’ací que el té com un referent mundial. I només fa molt de fàstic ell. També tots els que són com ell.
L’agressió física i amb lesions que ha patit aquesta setmana una analista política feminista i que participa en tertúlies de TVE, n’és un altre clar exemple. L’agressor, un pseudoperiodista que només busca embrocar-ho tot i deslegitimar la veu d’aquesta analísta política i feminista amb la seua violència, primer verbal i ara ja, també física.
Curiosament, aquest energumen, Vito Quiles, per a més informació estava com a convidat del PP a l’acte de tancament de campanya a les passades eleccions d’Aragó i del qual Miguel Tellado, que és un altre misogin de molta cura, afirmava a un acte de noves generacions del PP, que va ser un “valent” per participar en el míting a Aragó. A més de ser un assetjador de Sarah, té un expedient obert en el Congrés i acumula denúncies per "assetjament" de periodistes i col·laboradores de televisió. Com veiem, tota una joia d’home.
Ah!, i vull recordar que el PP i l’extrema dreta (si és que encara es poden diferenciar en alguna cosa) encara no han condemnat l’agressió física de Sarah Santaolalla. Com diu la dita “a buen entendedor pocas palabras bastan”...
Com que la seua misogínia no coneix límits, també s'enfronta a la justícia per assetjament i revelació de domicili de Beatriz Corredor. De nou una dona víctima de la seua forma d’entendre les relacions entre homes i dones, malgrat que diga que està fent la seua feina de “periodista”. Mai va acabar la carrera.
Com podem comprovar, afrontem el Dia Internacional de les Dones, ben carregades de raons perquè, a banda de l’agenda feminista clàssica, ens enfrontem a un ressorgiment de la pitjor testosterona: La de les dretes i la ultradreta misògina i la d’una pseudoesquerra neoliberal que li fa el llit al patriarcat.
I si, tenim motius, molts motius per a alçar la veu i reivindicar que les dones tenim drets humans complets i no sols aquells que ens volen “regalar” alguns homes que en massa ocasions semblen Neandertals.
Precisament per aquest i altres motius més, QUE VISCA PER SEMPRE LA LLUITA FEMINISTA!!!
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- La Fiscalía pide el archivo definitivo de la causa contra Ribó por la construcción de la Piscina de Alboraia
- La valenciana Comatel invierte hasta 15 millones en la compra de 50 bares