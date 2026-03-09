Sin logopedia no hay salud

El 6 de marzo celebramos el Día Europeo de la Logopedia. Una fecha que no es solo conmemorativa, sino también reivindicativa. Porque hablar de logopedia es hablar de salud. Y todavía hoy, demasiadas veces, nuestra profesión sigue siendo percibida como un complemento, un apoyo educativo o un recurso secundario, cuando en realidad es una disciplina sanitaria esencial.

La logopedia interviene en funciones básicas para la vida: comunicarse, comprender, expresarse, tragar, respirar adecuadamente al alimentarse o recuperar el lenguaje tras un daño neurológico. Detrás de cada ictus, de cada enfermedad neurodegenerativa, de cada trastorno del desarrollo del lenguaje o de cada problema grave de voz, hay una persona cuya calidad de vida depende en gran medida de una intervención logopédica adecuada.

No poder hablar tras un ictus no es solo una dificultad comunicativa: es una barrera para la autonomía, la vida social y la recuperación emocional. No poder tragar con seguridad no es una molestia menor: puede suponer complicaciones médicas graves. No detectar a tiempo un trastorno del desarrollo del lenguaje puede condicionar todo el recorrido académico y social de un niño o una niña.

En la Comunitat Valenciana contamos con excelentes profesionales, formados en universidades, con preparación científica y clínica, que trabajan cada día en hospitales, centros sanitarios, clínicas y consultas privadas. Sin embargo, la presencia de logopedas en el sistema público sanitario sigue siendo claramente insuficiente.

Necesitamos más plazas públicas en hospitales y centros de salud. Necesitamos que la logopedia esté integrada de manera estructural en equipos multidisciplinares de neurología, geriatría, pediatría, rehabilitación o atención primaria. Necesitamos que el acceso a la intervención logopédica no dependa de la capacidad económica de las familias o de su lugar de residencia, sino que esté garantizado como parte de la cartera de servicios sanitarios.

No se trata de una reivindicación corporativa. Se trata de una cuestión de equidad y de salud pública.

La evidencia científica es clara: la intervención temprana reduce complicaciones, mejora pronósticos y optimiza recursos sanitarios. Un paciente con disfagia correctamente evaluado y tratado reduce el riesgo de neumonía aspirativa. Una persona con daño cerebral que recibe rehabilitación logopédica adecuada mejora su autonomía. Un niño con dificultades del lenguaje detectadas precozmente tiene mayores oportunidades de desarrollo académico y social.

Vivimos además un momento de transformación tecnológica. Las herramientas basadas en inteligencia artificial están comenzando a ofrecer nuevas posibilidades en el ámbito del diagnóstico y la evaluación del lenguaje y la comunicación. Sistemas de análisis de voz, aplicaciones que detectan patrones de habla o plataformas que ayudan a identificar posibles señales de alerta son ya una realidad emergente.

Desde la profesión valoramos positivamente estos avances. La tecnología puede ser una herramienta de apoyo poderosa, que mejore la precisión, facilite el seguimiento y amplíe las posibilidades de intervención. Pero debemos ser claros: ninguna herramienta tecnológica sustituye la valoración clínica de un logopeda.

El diagnóstico en logopedia no es solo una medición automatizada. Implica evaluación integral, interpretación contextualizada, análisis funcional y toma de decisiones clínicas. Convertir estas herramientas en instrumentos de autodiagnóstico al alcance indiscriminado de la ciudadanía puede generar errores, alarmas innecesarias o, lo que es más preocupante, falsas sensaciones de tranquilidad.

La salud no puede basarse en la autoevaluación sin supervisión profesional. Igual que nadie se autodiagnostica una cardiopatía con una aplicación móvil, tampoco debería normalizarse el autodiagnóstico de trastornos del lenguaje, la voz o la deglución.

Desde el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana reiteramos nuestro compromiso con una logopedia basada en la evidencia científica, integrada en el sistema sanitario y accesible para toda la ciudadanía. Reivindicamos más presencia en hospitales y centros de salud, mayor reconocimiento institucional y una apuesta decidida por la prevención y la detección temprana.

Porque sin logopedia no hay salud. Y garantizarla es una responsabilidad colectiva.

Mª Jesús Lluch es decana del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana