Taxi versus VTC, el debate está en la calle

Estamos en un capítulo más de la lucha que se está manteniendo entre dos modelos de transporte, el servicio público de Taxi o servicios privados en manos de las multinacionales. Como ya hemos repetido incansablemente, estamos en un debate demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los taxistas o de las multinacionales dueñas de las VTC. La opinión pública debe tener la palabra.

El transporte es esencial para la sociedad. Como muestra la Directiva Europea que dirige las normas que regulan la Libertad de Establecimiento en Europa, deja fuera de la misma al transporte, en especial al transporte urbano, junto a las farmacias y otros servicios sanitarios. Por su parte en la Comunitat Valenciana, los técnicos expertos en transporte de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio ya han emitido sus informes, dejando claro que lo mejor para los ciudadanos es un transporte urbano regulado, con conductores profesionales y tarifas controladas por la Administración. El Taxi que todos conocemos.

Ahora, nos encontramos con algunos de estos políticos responsables en ello que deben tomar decisiones y mezclan argumentos técnicos objetivos con otros meramente económicos o simplemente subjetivos… de parte interesada o directamente ignorante. Quien decide sobre la velocidad en las carreteras o la obligatoriedad o no de llevar el cinturón de seguridad es de la DGT y del Ministerio de turno… no de un representante de los conductores ni de los concesionarios de vehículos, por ejemplo.

El transporte nos afecta a todos, y las decisiones deben estar basadas en aspectos tan poco baladíes como la seguridad, la gestión del tráfico, la contaminación, o el espacio público urbano. Y como ya hemos repetido hasta la saciedad, qué responsable político o técnico con sentido común decidiría el futuro del transporte urbano sin tener en cuenta cosas como la capacitación de los conductores, las horas de conducción, el seguro de los pasajeros, los vehículos sin ITV o la responsabilidad de los prestadores y ofertantes del servicio.

¿Quién queremos que lleve a nuestros hijos por las calles y carreteras? ¿Quién se responsabilizará si tenemos un accidente con afectados y vemos que se ha concedido una autorización sin el seguro de pasajeros oportuno? Esto ya está pasando en nuestra comunidad autónoma. Precisamente cuando te reúnes con políticos de todos los colores siempre hablan de las garantías que ofrece el Taxi en contra de las pocas que ofrecen las VTC.

Esperamos que finalmente se imponga la razón y no el poder económico de los titiriteros que representan a las multinacionales, con un poder que corrompe voluntades y manipula todo con mensajes populistas, especialmente desde algunos medios informativos mercenarios o asociados a esta corriente especuladora. Como ejemplo de su capacidad económica, Uber patrocina eventos como la mascletà de las Fallas de Valencia y en nuestra televisión pública autonómica. Nada es gratuito.

Como muestra para entenderlo todo, desde 2012 llevamos viendo como cuatro empresas y unas decenas de caraduras (entre ellos antiguos dirigentes y algún abogado del Taxi de Madrid, que tenían información privilegiada) han conseguido hacer verdaderas fortunas, solicitando miles de VTC a 36€, que luego han ido vendiendo por decenas de miles de euros cada una (se están llegando a pagar más de 100.000 €). Un verdadero escándalo especulador de cientos de millones de euros, que ahora quieren repetir los mismos u otros imitadores ambiciosos en colaboración con algunos políticos, que son los socios necesarios para cambiar el marco regulador de estas autorizaciones.

Lo último que esperamos de un legislador del siglo XXI es que quiera conceder autorizaciones a dedo a empresas multinacionales, sin concurso público, sin informes de necesidad y de afectación al tráfico, a la contaminación o a la gestión del espacio público. Es alucinante desde el punto de vista de la movilidad urbana sostenible, que un buen gestor del transporte permita a una VTC hacer servicios íntegramente urbanos en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana sin que ningún Ayuntamiento, que es realmente el competente en suelo urbano, pueda decir nada al respecto, salvo amén.

Está en juego la movilidad urbana de los ciudadanos valencianos y nosotros vamos a seguir gritando que David seguirá luchando contra este poderoso Goliath, que está jugando con el futuro del transporte de más de 5 millones de ciudadanos de esta tierra, más los millones de turistas que vienen a visitarnos todos los años. Está en juego el futuro de todos.