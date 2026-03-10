Varados en Albal... si nadie lo remedia

La modificación de recorrido prevista para todos los trenes de Cercanías a partir del 13 de marzo supondrá, de hecho, que ningún convoy llegue a la Estación del Norte de València entre las 13:00 y las 15:00 horas. Aunque el objetivo de esta medida —adoptada por Renfe a petición del Ayuntamiento— busca evitar aglomeraciones en las calles Bailén, Xàtiva y Marqués de Sotelo durante las horas punta de la mascletà, lo cierto es que dejará varados a los usuarios de las líneas C1 y C2 en Albal.

En ocasiones, la mejor de las voluntades choca con la realidad. Evitar situaciones de riesgo en el entorno de la estación del Norte es un acierto, pero dejar en la estacada a los usuarios que provienen del sur de la provincia no lo es. La medida debería ir acompañada de alternativas de transporte para evitar que los viajeros de ambas líneas se queden aislados en una "isla", sin conexión con el resto de la red metropolitana (EMT o Metrovalencia). Es un agravio comparativo frente a quienes llegan a Sant Isidre (línea C3) o a València-Cabanyal y Font de Sant Lluís (línea C6), estaciones que sí cuentan con intermodalidad.

Los gestores públicos deben velar por todos: por la seguridad de la mascletà, pero también por quienes embarcan pensando que van a llegar al centro de la capital y no necesariamente para ver el espectáculo pirotécnico. ¿Acaso todos los usuarios de Cercanías viajan para asistir a las Fallas? La red es usada a diario por miles de personas para estudiar, trabajar o desplazarse entre la Safor, la Costera, la Ribera y València. Por ellos, y por una cuestión de movilidad mínima, es imperativo poner en marcha soluciones prácticas que conecten la estación de Albal con el corazón de la ciudad.

Recibe mi opinión cada día en tu correo

La newsletter de Íñigo Roy / L-EMV

Si te gusta esta opinión y quieres recibirla todos los días en tu correo solo tienes que suscribirte a mi nueva newsletter "Desde que amanece". Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín exclusivo para suscriptores del periódico. De la mano de las mejores firmas de la cabecera tendrás en tu correo las historias que configuran la primera portada del día de la cabecera. La mejor herramienta para analizar el cada vez más complejo panorama informativo que nos rodea.