Opinión
PP i Vox, burrera i odi contra ciència
Després de quaranta anys de dictadura la dreta valenciana va creure que el País Valencià era una més de les seues propietats, però en morir el dictador les urnes els van fer caure de la figuera enfrontant-los a la realitat, i aquesta no els agradava. I per continuar tenint la paella pel mànec van crear un enemic exterior que, explotant la ignorància i el xovinisme d’alguns votants, els donés els vots suficients per continuar com si res hagués canviat amb la mort de Franco. I van ressuscitar el perill català: els veïns de dalt eren enemics dels valencians, ens volien arrabassar la paella, el Micalet de la Seu i el virgo de Visantenta a poc que ens descuidarem. I ausades que els ha funcionat, des de l’adveniment de la democràcia han estat governant el País la majoria del temps. Continuen aprofitant una bubota com l’anticatalanisme per atacar qualsevol indici de la cultura propia del País Valencià, que, els agrade o no, es la mateixa dels veïns de dalt.
L'entrada del govern de coalició a la Generalitat Valenciana el juny de 2023, conformat pel Partit Popular i Vox, va marcar un punt d'inflexió en la gestió de la cultura i la llengua. Sota la direcció de la Conselleria de Cultura per Vicente Barrera, de Vox, es va iniciar un procés de redefinició de la identitat valenciana basat en el que el Consell denomina "protecció de les senyes d'identitat pròpies". El Conseller taurí se’n va anar, de mala gana, obeint les ordres del nou Caudillo de l’extrema dreta, Abascal, però els atacs a les senyes identitàries dels valencians continuen amb més força mentre el PP calla i atorga per continuar amb el cul a la cadireta repartint canongies entre els seus, siguen vivendes a Alacant u suculents contractes per reparar les destrosses de la dana.
Amb Barrera al front de la conselleria de Cultura es van retirar publicacions infantils i juvenils en valencià argumentant la protecció de la infància davant el "pancatalanisme". Al temps que es retiraven revistes de les biblioteques públiques es denegaven subvencions a entitats culturals acusant-les de “catalanistes” com la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua, única entitat oficial reconeguda per l’Estatut en aquesta materia, mentre es premiava amb milers d’euros el secessionisme de Lo Rat Penat. VOX continua atiant el foc de l’odi i el PP a l’Ajuntament de València ha aprovat modificar la ortografía oficial de la ciutat canviant una tilde i fent oficial el nom en castellà de la ciutat. I ara, la cirereta ha arribat des de la Generalitat restringint en materia de literatura en valencià l'estudi exclusivament a autors nascuts al País, excloent autors universals de la resta del domini lingüístic català.
Vox, que no governa, apunta, i el PP, que oficialment governa, dispara usant com arma el DOGV per acontentar a la ultradreta, que els manté aponats al Palau del carrer de Cavallers, consentint que li marquen els passos en les qüestions identitàries. A Pérez Llorca, com a Mazón, la única cosa que l’interessa es continuar repartint prebendes entre els seus, que, gràcies a ell gaudiran gratuitament del gimnàs mentre milers de valencians necessitats es quedaran a la Lluna de València. Les dretes ultramontanes que patim ens mostren ignorància i odi.
