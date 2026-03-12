El sándwich socialista de Almussafes

La versión popular sitúa el bautismo del célebre bocadillo Almussafes con la llegada de la Ford hace medio siglo. Un homenaje oficioso a los trabajadores de la factoría, mucho antes de que el almuerzo adquiriera el actual aire sobrevalorado y glamuroso. Entre sus muchas variantes, hay una base indiscutible: sobrasada, cebolla pochada y queso. Conozco alérgicos al picante, enemigos de la cebolla e incluso abstencionistas del queso. Pero, por encima de todos, está el caso Almussafes del PSOE.

Desde que afloró la denuncia por acoso contra el alcalde de Almussafes, dejé escrito que Toni González acabaría presentándose como víctima de una purga por su alineamiento con Carlos Fernández Bielsa. Y así fue. A estas alturas, y a la espera de que se esclarezca hasta dónde llega el machismo estructural del acusado, lo que ya no admite discusión es que ha utilizado la posición de poder que le da el cargo en beneficio propio y que, a través de la empresa municipal, ha colocado a quien ha querido. La agrupación local tiene fama de ser la versión más soviética del socialismo valenciano, donde no le falta trabajo a ningún militante, salvo que ya esté jubilado.

Si González hubiera tenido la conciencia tranquila, habría esperado el resultado de la investigación interna del PSOE, justo lo que le aconsejó Bielsa. Hizo lo contrario. Y al hacerlo, se saltó códigos, garantías y derechos fundamentales hasta convertir su expulsión en la única salida posible. Pero, además, ha actuado con tal torpeza que se ha cerrado incluso la puerta de Ens Uneix. Los de la Vall d’Albaida podrán practicar el pragmatismo con entusiasmo, pero la línea roja del feminismo la fija con criterio Natàlia Enguix. Cuesta imaginar ahora a la vicepresidenta de la Diputación posando junto al alcalde de Almussafes mientras respalda a una concejala de Alzira que denunció un caso similar al que se le atribuye a González. Y por mucha inquina que hoy le tenga González a Rebeca Torró, todavía está muy lejos de la que le profesan Enguix y Jorge Rodríguez a la secretaria de Organización del PSOE.

De una cosa estoy seguro. En el caso Almussafes, Natàlia Enguix y Diana Morant están de acuerdo. Incluso Bielsa, también.