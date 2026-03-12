A Umar Sadiq se le salen los ojos, como cuando era un niño y lo hacía con mucha expresividad y una gran sonrisa, a lo Steve Urkel (sin tirantes amarillos, camisa a cuadros, ni gafas prominentes) mientras, a la vez, en sus oídos retumba la pólvora de su primera mascletà. También se escapan de las órbitas oculares de media Valencia al ver su montaje en Insta con el descaro de plantarse el diez de Brasil y coronado (no Jesús) como guiño a la frase, para la posteridad, de Hugo Duro, “Sadiq parece Pelé”.

Te “compro” el guiño. Aunque puede convertirse en un dedo en el ojo. ¿Pelé? ¡Precisamente Pelé! Quizá el nórdico John Carew (antes de ser actor) o más españolizado y mítico, Julio Salinas, son fisonomías futbolísticas más cercanas a sus maneras. No ser tan estético-plástico implica gustar menos y, sin embargo, no quiere decir que no seas bueno. Fuera de especulación está que Sadiq marca golazos de cabeza en su propia portería, pide perdón por anotarlos en la que toca, versionea las celebraciones de los goles de Danjuma haciéndolas indescifrables… Y al mismo tiempo sale victorioso de pugnas cuerpo a cuerpo por ganar la posición y la posesión del balón, besa el suelo muchas veces como consecuencia directa de que marca goles que es de lo que se trata, aporta sus asistencias y se esfuerza por ser disciplinado tácticamente. Y, por encima de todo, es el futbolista más imprevisible de los catalogados inesperados y espontáneos aderezados de ¿aparente? torpeza.

El domingo regaló una asistencia para el 1-1, esquivando de milagro el fuera de juego. Antes parte de la grada se despelotaba (permítanme la licencia por aquello de que aquí escribimos de pelotas o balones) de algunas de sus intervenciones. Los mismos que se habrían partido la cara por él y le alentaron como a un gladiador en su carrera ofensiva directa y visceral. Lo más cerca que ha estado de O Rei ha sido precisamente esa carrera, a espentes i redolons, en el minuto cien del Valencia-Alavés cuando se recorrió medio campo atropellando rivales y acabó la jugada sin final feliz. Habría sido un gol “a lo Pelé” en el fondo, no en la forma.

25 'kilos' de fichaje

Clubes como Roma, Partizán, Real Sociedad, antes que el Valencia, consideraron oportuno, alguno dejándose 25 millones en la apuesta, que se pusiera su camiseta. Y este tipo de fichajes son los que, a lo mejor, acaban sorprendiendo por su rendimiento, sin hacer falta que haya que levantar la mirada hacia el rey del fútbol como algo aspiracional. El nigeriano juega con la incógnita de cómo va a resolver cada una de sus acciones en el campo, una expectación como tenía en sus botas Butragueño dentro del área, expectación parecida solo por la incredulidad de lo que luego pasaba. Y esa magia hace que Sadiq, en algún momento, créanme, nos regale, de verdad, una esporádica jugada, y ojalá gol, como Pelé.

“¿Pelé? Sadiq Pelé!” gritaba el propio Sadiq al salir de Paterna con una sonrisa en la boca. Esa espontaneidad confirma que el delantero del Valencia es un buen tipo, con un toque infantil y hasta inconsciente que le permite, todavía, ser libre en sus decisiones fuera y dentro del campo.

Desconozco lo que el excéntrico signo de Acuario le tiene preparado a este poco convencional delantero, ahora que Esperanza Gracia abandona, tras 27 años en antena, las madrugadas zodiacales en Telecinco. Esa pregunta sosegada, que solo puede contestar cada uno de nosotros: “¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?”, soltaba a la audiencia todas las madrugadas. La respuesta me arrastra, casi sin quererlo, a cuál será lo siguiente con lo que nos sorprenda Umar Sadiq en un partido de fútbol.