Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

Opinión

Jesús Moncho

Jesús Moncho

València

La llengua: algú juga amb avantatge

Hui en dia, entre nosaltres, ens socialitzem en castellà, abans normalment es feia en valencià, perquè era la llengua del carrer. Però, ara, sempre hi ha algun castellanoparlant en la convertsa i tota la resta del grup se'n passa al castellà per obligació o deferència

Familias votando en la consulta de la lengua en un centro de Alicante.

Familias votando en la consulta de la lengua en un centro de Alicante. / Pilar Cortés

Ara reproduiré una conversa real, de dos residents ací:

“-Perdona, Jesús, no entiendo lo que me dices.

-...

-Oye, yo no hablo valenciano, en casa desde siempre se ha hablado castellano, mi madre es aragonesa -de Teruel- y jamás nos hemos expresado en otra lengua. Si quieres hablar valenciano no nos entenderemos, porque no sé qué me estás diciendo.

-...

-Creo que no va de tiempos o minutos, va de de generosidad en pro de un entendimiento mútuo. Te lo digo porque si persistes en tal postura, ¿qué sentido tiene quedar sin entender valenciano yo y tú no pasas al castellano?

-...

-Uno de los dos ha de hacer un acto de generosidad, si yo no sé hablar ni lo entiendo creo que deberás ser tú quien proceda a consentir el entendimiento entre los dos. Tú decides.

-...”

O siga, lingüísticament, ell té tots els drets, vivint ací. Jo, cap de dret. I en un context de desigualtat, jo he de decidir. El castellà, segons la Constitució, és un deure, una obligació per tant; però el valencià és un dret, opcional per tant. I és així, en eixe context de desigualtat, que se'ns pot dir "no entiendo" "háblame en ..." I, clar!, per pragmatisme o deferència hem de parlar tots la llengua obligatòria. Així resulta que uns amb drets, els altres, no.

La solució no és llevar drets a ningú. La solució és posar a tots en el mateix pla d'igualtat. Si un sap o coneix l'altra llengua, possibilita que l'altre exercisca el seu dret a expressar-se en la llengua territorial que trie, però si no la sap o coneix (encara que no la parle), li està furtant el dret a expressar-se en la llengua territorial a la que opte. I tots tenim o hem de tindre els mateixos drets.

Hui en dia, entre nosaltres, ens socialitzem en castellà, abans normalment la societat se socialitzava en valencià, perquè era la llengua bàsica del carrer. Però, ara, sempre hi ha, entre la societat, o entre el grup d’amics, algun castellanoparlant (que veu que la seua llengua és obligatòria, mentre que l'altra és opcional i no se sent encaminat a usar-la), i tota la resta del grup se'n passa al castellà per obligació o deferència (alguns valencianoparlants ho fan convençuts que així proven la seua solvència o aptitud en castellà).

Una societat democràtica i equiparadora de drets entre els seus components no ho pot deixar córrer. Ha de corregir situacions desiguals. Associacions, entitats, i institucions, tots, hem de fer força perquè les dos llengües territorials siguen deures, obligatòries (en el seu coneixement, no parlar-les: l’un parla en castellà, l’altre en valencià), per a què cadascú puga exercir el seu dret a expressar-se en la llengua territorial que desitge.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
  3. La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?
  4. Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para 'dar un empujón' a la oferta de viviendas
  5. Paiporta advierte de que el traslado de viajeros de Albal a su estación durante las Fallas agravaría el problema de movilidad
  6. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  7. La conversación entre Carlos Corberán y Pepelu antes del penalti ante el Alavés en Mestalla: '¿Quién lo tira?
  8. Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027

Alcalde que deja el cargo tras 14 años: "La colaboración con el resto de los pueblos debería ir a más"

Alcalde que deja el cargo tras 14 años: "La colaboración con el resto de los pueblos debería ir a más"

El Castillo de Sagunt lleva casi un mes sin aseos

El Castillo de Sagunt acumula casi un mes sin aseos

El Castillo de Sagunt acumula casi un mes sin aseos

Dos esculturas de bronce evocarán a generaciones de maestros y aprendices del acero en el Port de Sagunt

Dos esculturas de bronce evocarán a generaciones de maestros y aprendices del acero en el Port de Sagunt

Uber duplica su presencia en Fallas con nuevos puntos de recogida

Uber duplica su presencia en Fallas con nuevos puntos de recogida

"Reciclar bien, pagar menos, gestionar mejor": la alternativa de Compromís para gestionar los residuos en Ontinyent

"Reciclar bien, pagar menos, gestionar mejor": la alternativa de Compromís para gestionar los residuos en Ontinyent

Sorpresas universitarias

Sorpresas universitarias

Pulso entre una empresa vasca y un 'superarquitecto' japonés para diseñar la Estación Central de València

Pulso entre una empresa vasca y un 'superarquitecto' japonés para diseñar la Estación Central de València
Tracking Pixel Contents