La newsletter de Joan-Carles Martí: No perdamos el Norte

La Junta Local de Seguridad extraordinaria decidió ayer, después de más de tres horas de reunión, con la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que los trenes no llegarán a la Estación del Norte entre las 13.00 y las 15.00 horas en Fallas.

La explicación es impecable. Los informes mandan. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Local y los bomberos coinciden. Nadie sensato va a discutir que la seguridad esté por encima de cualquier otra consideración. El problema no es ese, sino que en esta metrópolis se está instalando la costumbre de presentar como éxito lo que apenas alcanza la condición de mal menor.

Aunque Catalá admite que la solución no es la mejor, añade que ha funcionado este viernes. Mientras tanto, Bernabé reivindica la operativa de Renfe y subraya que las llegadas a Albal se han producido de forma ordenada y sin incidentes. Y seguramente ambas tienen razón. Pero eso no significa que el dispositivo sea digno de una capital que, precisamente en Fallas, presume de proyección internacional.

Aquí lo único verdaderamente ordenado es el reparto de excusas. Unos invocan los informes, otros se refugian en la gestión de la emergencia; todos prometen seguir trabajando y estudiar alternativas. Nadie parece responsable de quienes cogen el tren, pierden tiempo, cambian de trayecto, enlazan lanzaderas y aceptan que desplazarse en Fallas sea una carrera de obstáculos.

La frecuencia de quince minutos en origen y el refuerzo de la información al viajero son medidas útiles, sin duda, pero son analgésicos para una dolencia estructural.

Al final, como casi siempre, los usuarios salen perdiendo.

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