Opinión
Aitor Sánchez
L'Horta Sud, un museu efímer
La Comarca de l’Horta Sud es prepara per a acollir el major museu efímer als carrers: gratuït, satíric i participatiu. Els «plàstics» s’amuntonen als encreuaments d’un centenar de comissions a l’espera de la tirà de grua i la plantà en la nit del 15 de març. Fem la nostra tradicional ruta pels imprescindibles de 2026.
Torrent suma una falla a la secció especial -i ja en van 8- amb la incorporació de la comissió Reina Sofía en el seu 25é aniversari. En aquesta renyida competició pel palet daurat desembarca per primera vegada la comissió del barri de l’Auditori amb el seu artista Mauricio Morera i la proposta màgica «Fantástika».
La comissió Àngel de l’Alcázar continua el seu durador matrimoni de més de 30 anys amb Vicente Herrando, que proposa una alternativa marinera amb «Quins elements...». Per la seua part, Sant Roc repeteix en la categoria d’or amb la dupla Sacabutx, que proposen «Il·luminats… o no tant» amb un renovat disseny en el modelatge de les escenes.
Per segon any, aquests artistes competeixen en la mateixa secció en la demarcació d’Antoni Pardo, on esperen aconseguir el seu tercer primer premi consecutiu. Per a assolir la glòria han preparat enguany una proposta animal i colorista amb «Imaginatio». No ho tindrà fàcil la falla Avinguda, que fitxa els germans Martínez Velló amb una proposta marinera «Polp o calamar».
Per la seua part, la falla Ramón y Cajal també canvia d’artista i fitxa Ferni Llopis, que aterra per primera vegada a Torrent amb la proposta tribal «Kè-n’hi-ha?». Es manté en la màxima categoria la nombrosa comissió de Carrer Benemèrita, que torna a confiar en l’artista torrentí Óscar García i el seu «El turisme és un gran invent… o no».
La proposta més innovadora arriba de la mà de Cronista, que reflexiona sobre la salut mental en «Estem de remat», obra de Grego Acebedo en la seua incursió en falles grans. Aquesta ja s’ha saldat amb el Ninot Indultat gran de les Falles 2026, homenatge al frare mercedari Joan Gilabert Jofré, impulsor en 1409 de l’Hospital d’Ignoscents, Folls e Orats, considerat el primer hospital psiquiàtric d’Occident i precedent de l’actual Hospital General de València.
Les mateixes comissions adultes competeixen en la categoria infantil, amb la caiguda d’Antoni Pardo («Cronoil·lògic», del jove debutant torrentí Jorge Ferrer) i la pujada de La Plaça («Desxifra’m», dels alacantins SuperArte).
La falla Avinguda manté l’aposta torrentina de l’artista Gio Torres i la seua proposta de xiquets animalitzats «Èxòtica». Per la seua part, Pam de Nas continua en Àngel de l’Alcàsser amb el divertit «Mascotari», mentre que Ramón y Cajal fitxa Rubén Canet, que recau per primera vegada al municipi amb la colorida i floral aventura «Deixa’m florir».
Sant Roc aspira a tot i a repetir l’or amb una deliciosa aposta de l’artista de Xirivella, Santi Muñoz, que reivindica els plats d’arròs «Pa’ell, pa’ella». D’ací ha eixit el Ninot Indultat Infantil, que ret homenatge a l’arròs rossejat i recrea l’ambient festiu del 3 de febrer, dia de Sant Blai, amb el sant envoltat dels ingredients del plat i del tradicional gaiato beneït a la parròquia de Sant Lluís Bertran.
Carrer Benemèrita intentarà posar-ho difícil amb la seua divertida «Falles a l’univers», de Barraques Art, mentre que Cronista puja l’aposta amb el fitxatge de Marta Póvez i «Tot el món té melic», per a parlar de natalitat i diversitat.
Torrent: basílica de la pólvora
Els amants de la pólvora ja tenen marcades a l’agenda les mascletaes de l’Ajuntament de Torrent com les millors que es poden gaudir a la comarca a les 14.30 h. El consistori ha repetit la fórmula de signar convenis amb patrocinadors per als dispars.
La primera mascletà, el 16 de març, serà de Nadal Martí. El 17 de març anirà a càrrec de Pirotècnia Vulcano. El 18 i 19 de març serà el torn de Pirotècnia Hermanos Caballer, que tancaran aquesta gran aposta per la pirotècnia.
Els fallers de Paiporta recuperen els seus projectes (alguns afectats) després de la dana i, amb un gran esforç econòmic, plantaran les falles més cares de la seua història. Són de visita més que obligada les demarcacions de Plaça Cervantes, on Ernesto Cimas planta una competició fallera que quasi no cabrà a la plaça, al costat del projecte infantil de Santi Muñoz, que traça un recorregut per diferents camins (Roma, Santiago, del Rei, etc.).
A Doctor Flemming, J. Beitia planta una gran composició vikinga amb el lema «Havamal» i una composició infantil sobre els «Olors», obra d’Adrián Forner. Mentrestant, la falla Sant Antoni compta amb Pau Soler i una dolça proposta infantil, obra de l’atelier de Mario Pérez.
A Maestro Serrano, Ferni Llopis presenta una proposta africana i, finalment, veu la llum el projecte infantil robòtic dels germans Moya, que segur que no deixaran ningú indiferent. La falla De la Iglesia planta «Açò és Esparta», de Rafa Cheli, i la infantil «Siéntete», de Pepe Gómez.
Finalment, aquest municipi cremarà la falla del 50 aniversari de la seua Junta Local, obra de l’artista paiportí Fran Hidalgo, que s’havia de celebrar l’any passat i s’ha guardat per a aquesta ocasió.
En la nostra ruta pel museu efímer desembarquem a Silla, on la competició es viu més que mai de la mà de grans apostes que no tenen res a envejar a la secció especial de València.
La Falla Port de Silla cedeix el lloc de Vicente Martínez a Banyuls i Ruiz, amb la proposta colorista «Escac i mat», i a Fernando Foix, amb la seua proposta industrial steampunk «Revolució».
Per la seua part, la Falla Poble de Silla fitxa Toni Pérez, que s’endinsarà en la màgia negra amb la divertida proposta «Vudú», i renova Sergio Alcañiz, que enguany planta «Thalassophile», un divertit món marí recolzat només en un bust de dona.
A Aldaia, la falla Sant Antoni deposita la seua confiança en Luis Espinosa per a realitzar la falla gran «En busca del tresor perdut» i manté Rubén Arcos en la infantil amb «Jugueteria». La Saletta renova la seua aposta amb Xe Que Falles i la colorida proposta «El Gran Circ», mentre que David Ojeda s’introdueix en el món de les pors i els malsons amb «Teniu por?».
Per la seua part, la comissió Mestre Serrano renova les seues dues falles amb Fernando López, que va veure el seu taller greument afectat per les inundacions de la dana. Enguany ha volgut homenatjar en la seua proposta de ninot els mestres palmiters de la localitat, posant el focus especialment en la figura de Voro Burriel, reconegut artesà mort fa uns anys i referent de l’ofici tradicional a Aldaia.
Fem un alt en el camí i ens detenim a Picanya, on la falla Barri del Carme intentarà revalidar el seu primer premi de l’any passat. No ho tindrà fàcil davant la que va quedar segona, Plaça País Valencià. En infantils intentarà repetir l’or Avinguda Santa María del Puig.
A Manises, la falla El Carme apreta fort amb la proposta dels artistes de la Safor, Palacio i Serra, que presenten una proposta rococó amb «Set pecats capitals». Per la seua part, Joaquín Rubio aposta per un nou disseny amb «De Manises al món» i la seua magnífica paleta de colors.
Quasi acabem la ruta pel museu sense abans fer parada a Alfafar, on El Sequer compta amb la mestria de Xe Que Falles i la seua dolça proposta «Ja no és pecat sentir-se temptat», mentre que la infantil corre a càrrec de l’artista Frank Fons amb la seua distòpica «IA Futur».
Catarroja deixa arrere el passat de la dana i mira al futur amb falles de gran qualitat, com la proposta de La Falla l’Albufera, que han signat Enrique i Mario Cardells amb «La ruta de la seda» i Pepe Gómez amb «Cantem en valencià». La Falla Rei En Jaume I renova Barraques Art per a fer la falla infantil de 2026, i la Falla Filiberto Rodrigo renova Art en Foc i Alfonso Díaz.
